Il pronto soccorso è una polveriera I medici: pronti a lasciare in massa

Ci sono anche 17 medici del pronto soccorso del San Jacopo e 12 dell’ospedale di Pescia fra i 288 professionisti toscani che hanno firmato un ultimatum indirizzato prima di tutto al presidente della Regione, Eugenio Giani, ma anche alla premier e al ministro della Sanità Orazio Schillaci sull’insostenibilità del lavoro nei dipartimenti di emergenza urgenza. Una lettera aperta, inviata anche alle Aziende sanitarie, che non lascia spazio a fraintendimenti: "Se la situazione resta quella attuale, ci dimetteremo in massa". Un appello forte che tira in causa la Regione: "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo peggioramento della qualità delle nostre prestazioni" in quanto costretti a lavorare in un condizioni insostenibili "con carichi di lavoro senza limiti" e "in quanto ogni giorno dobbiamo far fronte all’affollamento del pronto soccorso, sia per l’iperafflusso di pazienti che per la carenza di posti letto negli ospedali. Questo mette a rischio la salute pubblica. Un incremento che è diventato emergenza e l’emergenza è diventata routine. Le criticità sono note a tutti ma, nonostante le ripetute grida di allarme, nessun provvedimento efficace è mai stato preso dalla politica sanitaria regionale". Accuse pesanti contro le carenze organizzative e di personale "senza precedenti", tanto che spesso i...