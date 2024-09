Il progetto per il campo. Rinasce il Mencarelli

Da campo da gioco in abbandono e degradato a nuova struttura con funzioni sociali e ricreative, capace anche di attirare turisti, offrendo un nuovo valore aggiunto al Castello. La Pro Loco di Montecatini Alto, dopo aver stretto un accordo per la gestione con il Comune, punta a ottenere un contributo dalla fondazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, grazie al bando "Piccole bellezze". Gianluca Fiorini, membro dell’associazione, spiega gli obiettivi di questo intervento.

"Quando siamo venuti a conoscenza del bando della fondazione Caripit – racconta – ci siamo subito rivolti al Comune, perché un requisito per poter partecipare era la gestione del bene per il quale si chiede il finanziamento. Puntiamo a trasformare il vecchio campo da gioco Rismo Mencarelli, ormai inadeguato a ospitare partite del campionato dilettanti in un’area multiservizi. Un posto dove i bambini possono giocare a pallone e gli adulti possono riposarsi seduti su comode panchine, all’interno di gazebo, con una piccola alberatura". Fiorini aggiunge che "il vecchio spogliatoio potrebbe ospitare bagni pubblici e un piccolo punto di ristoro. La nuova struttura Multiservizi sarebbe in grado di ospitare iniziative culturali e feste. Nelle vicinanze, tra l’altro, c’è un campeggio assai frequentato, e il progetto potrebbe rappresentare un’offerta In più. Ringraziamo nella maniera più sentita l’amministrazione comunale, che ha subito compreso la validità dell’iniziativa, e gli uffici nella persona dell’architetto Marco Maglio. L’impianto ci è stato dato in gestione per quattro anni, rinnovabili". Il progetto di massima presentato dalla Pro Loco per la trasformazione del campo prevede un costo di circa 59-70mila euro. Il bando della fondazione Caripit mette a disposizione 250mila euro complessivi. Non possono essere concessi finanziamenti di oltre 50mila euro e, comunque, non oltre il 75% del costo complessivo.

