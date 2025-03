Il progetto di agricoltura sociale. Tra inclusione e responsabilità

Con un incontro ospitato dal Centro civico ‘Il Fiore’, si è concluso il progetto di agricoltura sociale della Società della Salute della Valdinievole ‘Riccio’, ‘Responsabilità, Idee, Cura, Comunità Inclusive e Organizzate’, realizzato con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 di Regione Toscana. Nel corso dell’incontro è stato proiettato il documentario del regista Riccardo Iacopino e sono stati presentati i risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione del Dipartimento Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, coordinate da Francesco Di Iacovo. Sono intervenuti la responsabile di settore della Regione Toscana, Elisa Del Pianta, la responsabile agricoltura Anci Toscana, Marina Lauri, il direttore della SdS, Stefano Lomi e un rappresentante delle aziende agricole partner del progetto. Le conclusioni sono state dell’assessore regionale all’agricoltura e allo sviluppo rurale, Stefania Saccardi.

"L’agricoltura sociale è un percorso che prevede la presa in carico delle persone, il loro accompagnamento fino alla vera e propria autonomia. La scommessa è tenere insieme tutti questi passaggi e non mettere in atto provvedimenti di puro assistenzialismo– sottolinea l’assessore–Due le vere criticità: far capire che l’agricoltura è un importante strumento ma che il primo passaggio è farsi carico delle persone con fragilità, compito che spetta al settore socio sanitario, e dare continuità a questi progetti. Bisogna crederci –conclude Saccardi -bisogna che il sostegno dell’ente pubblico ci sia e sia consistente, soprattutto nella fase iniziale; ma è necessario che queste iniziative riescano a stare in piedi da sole".

Il progetto ha visto il partenariato di nove aziende agricole, tre cooperative sociali e del Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, e ha previsto l’attivazione di percorsi di accompagnamento, formazione e inclusione in ambito agricolo, coinvolgendo diciotto persone. Le aziende partner sono imprese di tipo familiare della Valdinievole, attive nella produzione florovivaistica e orticola, nell’allevamento, trasformazione e vendita, agriturismo, attività didattica con le scuole e altro. "Questo evento ci permette di condividere il progetto con molte altre SdS e soggetti a vario titolo interessati– afferma la presidente della SdS, Simona De Caro -Siamo giunti a questo risultato dopo dieci anni di impegno nella realizzazione di attività di agricoltura sociale, con interventi in grado di promuovere l’inclusione sociale e, allo stesso tempo, con ricadute positive sulla comunità locale".

