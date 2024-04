Il primo giorno di Ron. Rowan al PalaCarrara. Foto, abbracci e ricordi: "Sono tornato a casa"

In queste settimane è stato a lungo sperato, atteso, sognato e alla fine è diventato realtà: il ritorno di Ron Rowan a Pistoia. Dopo aver mancato – causa problemi con il volo dagli Stati Uniti – l’appuntamento di giovedì pomeriggio allo studio del notaio Gianluca Papetti a Milano per il closing, il ’Marine’ è atterrato nella mattinata di ieri all’Aeroporto di Malpensa, per poi spostarsi immediatamente verso la città che lo ha accolto da giocatore dal 1989 al 1992. Alle 14:30, ecco i primi passi sul parquet del PalaCarrara, assieme ai massimi vertici del Pistoia Basket 2000, ossia il presidente Massimo Capecchi, il direttore generale Ettore Saracca e il direttore sportivo Marco Sambugaro, tutti visibilmente emozionati e soddisfatti per aver scritto una pagina che resterà indelebile nella storia del club.

Lo stesso Rowan è apparso estremamente entusiasta di cominciare questa nuova avventura. E di abbracciare – in occasione del match interno di domenica contro Reggio Emilia – i tifosi, vecchi e nuovi. Sia quelli con qualche ruga in viso in più, che si sono innamorati di lui quando indossava la casacca della Kleenex. Sia quelli con gli sguardi più giovani, che in queste ultime settimane – avendo saputo dell’interessamento del gruppo di investitori cha ha come capofila il nativo di New Brighton – si sono magari andati a rivedere su YouTube le gesta dell’allora numero 12 biancazzurro. Per quanto riguarda squadra e staff, invece, il primo incontro è previsto in occasione dell’allenamento odierno al PalaCarrara. "Sono molto contento di essere tornato: forza Pistoia", il messaggio lanciato da quello che dovrebbe essere nominato nuovo presidente del Pistoia Basket al posto di Capecchi, che comunque resterà verosimilmente nei panni di vice.

La curiosità però arriva dal mondo social, dove nelle scorse ore è apparso su Instagram un profilo denominato ’Ron Rowan Forza Pistoia’ e con la bio a recitare un eloquente ’President of Pistoia Basketball Club’. No, non siamo di fronte ad un fake: è proprio lui, Rowan in persona, che si è autodefinito presidente biancorosso ancor prima di esserlo a tutti gli effetti. Questo passaggio, come l’entrata all’interno del Cda, non dovrebbe essere immediato, a causa di questioni burocratiche da risolvere. E’ comunque questione di tempo. Nel frattempo, l’assetto societario non è stato toccato da nessun cambiamento, anche se è plausibile che, superata una prima fase di assestamento, il Cda possa subire delle - seppur leggere - modifiche, oltre a prevedere ovviamente l’ingresso di Rowan. Nessun stravolgimento all’orizzonte insomma, ma massima fiducia in chi ha traghettato la barca finora.

Come massima fiducia ha in suo marito la signora Rowan, Tara Rae, che su Instagram gli ha rivolto un pensiero dopo il closing. "Sono così contenta per mio marito, che a Pistoia ha passato tre anni da giocatore, guidando la squadra alla promozione in Serie A1 – si legge nel post –. I tifosi lo chiamavano ‘Rambo’. Beh, Rambo è tornato. Il meglio deve ancora venire. Forza ragazzi". Musica per le orecchie per i sostenitori biancorossi, che attendono con grande trepidazione l’arrivo di domenica sera, quando il PalaCarrara ricolmerà di passione.

