Il premio Oscar Green: "Intelligenza naturale"

Come oramai da tradizione, con l’arrivo del nuovo anno si sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 del "Premio Oscar Green" promosso da Coldiretti Giovani Impresa e che vuole andare a premiare le migliori idee innovative nel settore agricolo e agroalimentare, valorizzando la capacità dei giovani imprenditori di coniugare tradizione e innovazione. Il tema scelta quest’anno è quello dell’"Intelligenza Naturale" perché l’obiettivo è andare a scoprire progetti che esaltano la sostenibilità, il digitale, le sinergie sociali e il "Made in Italy", attraverso cinque categorie dedicate. "Invitiamo tutti i giovani imprenditori agricoli a presentare la propria candidatura – dice Serena Attucci, delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Pistoia – negli anni molte aziende agricole del nostro territorio hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, dimostrando come la passione e l’innovazione possano fare la differenza. L’Oscar Green è una straordinaria opportunità di mettere in luce il talento e la propria visione per il futuro dell’agricoltura".

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo prossimo e possono essere inviate online consultando la pagina web giovanimpresa.coldiretti.it/

oscar-green, o contattando la segreteria Giovani Impresa di Coldiretti Pistoia (0573991023). Oltre alla promozione della propria attività nella rete dell’associazione, alle finaliste e alle aziende vincitrici il premio darà la possibilità di partecipare a importanti momenti formativi in Italia e all’estero. Le varie categorie si concentrano sulla "Campagna amica" e, nella fattispecie, sull’attenzione da porre alla biodiversità; sul valore dell’impresa digitale e sostenibile rimanendo all’avanguardia dal punto di vista tecnologico; sul coltivare insieme, ovvero avviare delle partnership che uniscono imprese, consorzi e cooperative che siano in grado di creare reti sinergiche con la filiera agricola; e poi essere agri-influencer facendo riferimento a quelle attività che si promuovono al meglio attraverso l’uso dei social e con la realizzazione di eventi e, infine, fare "+Impresa" ovvero valorizzare la visione dell’imprenditore che diventa fondamentale.

S.M.