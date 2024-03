Il Precetto pasquale. Celebrazione per l’Arma

Il precetto pasquale è un momento di incontro e di fede a cui i carabinieri tengono molto e che viene sempre celebrato con solennità. E’ successo così anche ieri mattina, all’interno della prestigiosa cornice della Cattedrale di San Zeno di Pistoia: il comandante provinciale, colonnello Stanislao Nacca, una nutrita rappresentanza dei carabinieri del comando provinciale di Pistoia e delle organizzazioni speciale e forestale ed alcuni familiari hanno partecipato alla celebrazione del Precetto Pasquale, officiato da don Pietro Folino Gallo, cappellano militare della Legione Carabinieri "Toscana".

Oltre ai carabinieri in servizio era presente anche una partecipe rappresentanza dell’Arma in congedo delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia, realtà molto attiva sul territorio.

L’occasione ha rappresentato un raccolto momento di riflessione, preghiera e preparazione alla prossima ricorrenza della Pasqua – spiega una nota –, condotto con efficace retorica e pragmatica spiritualità da don Pietro.Al termine della celebrazione, il colonnello Nacca ha rivolto un breve saluto ai presenti durante il quale ha formulato i propri auguri per la prossima festività, e ringraziato, inoltre, don Pietro Folino per l’opera prestata e don Luca Carlesi, arciprete della Cattedrale, per l’affettuosa ospitalità riservata all’Arma dei carabinieri.

Il precetto pasquale consiste nel fatto che ogni fedele, dopo la prima comunione, è obbligato a ricevere la comunione almeno una volta all’anno.

Questo precetto deve essere rispettato durante il periodo pasquale (dalla veglia della domenica di Pasqua fino a Pentecoste), a meno che per una giusta causa non venga rispettato in un altro periodo dell’anno. La celebrazione è anche un momento di riflessione sulla figura del carabinieri e sul valore dell’impegno per la comunità. Un momento di gratitudine verso i carabinieri e le loro divise, impegnate in una serie di servizi importanti ed impegnativi.