Il Ponte alla prova Querceta: "Non possiamo fare passi falsi"

PONTE BUGGIANESESul sintetico de "La Palagina" il Ponte Buggianese si prepara, per affrontare il prossimo match di campionato. La trasferta in casa della Real Forte Querceta potrebbe rappresentare un importante crocevia per la stagione della squadra biancorossa. È un vero e proprio scontro diretto, legato alla lotta per non retrocedere in Promozione, e la possibilità di portare a casa un buon risultato, potrebbe mettere le ali ai piedi dei ragazzi guidati da mister Vettori, che sono reduci dal 6-1 imposto alla Cuoiopelli. Grazie a questa vittoria, i pontigiani sono quintultimi in classifica, e guardano con ottimismo al proseguo della stagione.

"Era una gara molto importante, quella che abbiamo vinto domenica scorsa contro la Cuoiopelli- ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi - Il successo ci ha permesso di distaccarli, e di arrivare in una buona posizione di classifica. Da qui in avanti però non possiamo fare altri passi falsi. Già da questa domenica dovremo giocare uno scontro diretto. Anche il prossimo sarà in trasferta, così come tutte le gare che dovremo affrontare contro le nostre dirette avversarie. Comunque iniziamo a pensare a quella che ci attende questa domenica, che dovremo giocare contro la Real Forte Querceta. Portare a casa un risultato positivo, sarebbe più che buono".

Nel corso delle prime 15 gare di campionato, il Ponte ha raccolto poco, mentre ora la squadra allenata da Vettori sta finalmente conquistando con merito ciò che gli spetta. "Nel girone d’andata siamo stati penalizzati dai tanti infortuni - ha affermato Sensi - Con l’arrivo delle pedine che ci mancavano, siamo cresciuti e stiamo ottenendo quei risultati, che meritavamo di avere anche nel corso della prima parte di stagione".

Simone Lo Iacono