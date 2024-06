Il Pistoia Nord punta sui gol di Giovanchelli

Il Casalguidi prosegue nella campagna di conferme dei protagonisti dell’ultima stagione in Promozine. Dopo quelle annunciate nei giorni scorsi, il club rivelazione del girone A ha ufficializzato anche la riconferma dei centrocampisti Andrea Bonfanti, Giovanni Puccianti ed Alessandro Bonfanti.

Scendendo in Prima categoria, continua ad essere il Quarrata la squadra più attiva: un paio di giorni fa è stato ufficializzato l’ingaggio del centrocampista ventitreenne Marco Pannilunghi, proveniente dal C.F. 2001. Altri due volti nuovi sono quelli di altrettanti giocatori che dopo aver concluso il percorso nelle giovanili quarratine sbarcano in prima squadra: dalla Juniores saliranno l’attaccante Andrea Tripi (capace di mettere a segno ben 22 reti nel campionato di categoria) e il difensore Matteo Pratesi. Non è tutto, perché il nuovo direttore sportivo Elio Menna ha confermato i difensori Matteo Bonechi ed Alberto Cappellini e il centrocampista Matteo Scatizzi.

Restando in città ma cambiando sponda e divisione, ecco in Seconda categoria la pioggia di riconferme per l’Olimpia Quarrata: i giocatori Piero Scaraggi, Daniele Gjeka, Emanuele Innocenti, Paolo Morelli, Emanuele Innocenti, Alberto Niccolai, Giovanni Rossetti e Matteo Paolini.

In casa Pistoia Nord tira aria di rivoluzione, considerando la nomina a direttore sportivo di Francesco Bizzari e i primi nuovi arrivi propiziati dal nuovo dirigente. Nel caso dell’attaccante Giacomo Giovanchelli e dei centrocampisti Niky Lopes ed Andrea Tarocchi si tratta oltretutto di ritorni all’ovile, avendo già vestito in passato la casacca giallorossa. Insieme a loro, le novità saranno rappresentate dall’esterno sinistro Leonardo Marcantoni e dal centrocampista Tommaso Torracchi.

Chiusura con il Montalbano Cecina, che ricomincia da due certezze: l’attaccante Mattia Marzico e il portiere Riccardo Biscardi.

Giovanni Fiorentino