Il piano di Banca Intesa Sanpaolo: "Ecco perché chiudiamo la filiale"

A proposito della chiusura della filiale di Montale, Intesa Sanpaolo fa sapere che "Si è impegnata al mantenimento del bancomat evoluto per prelievi e pagamenti, come a esempio le bollette oltre ad altre operazioni connesse". Inoltre la banca ha previsto l’esenzione per mesi su prelievi da altri istituti, 6 e 12 mesi su punti Mooney convenzionati. Banca Intesa San Paolo interviene con un comunicato per spiegare perché chiuderà la storica filiale montalese dopo che il consiglio comunale di Montale, raccogliendo la preoccupazione della cittadinanza, aveva approvato all’unanimità una mozione per istituire: "Una delegazione consiliare composta anche dai rappresentati delle opposizioni, per iniziare un dialogo con i dirigenti di Banca Intesa per addivenire a un accordo che permetta di tenere aperto lo sportello nel nostro territorio".

Banca Intesa spiega quindi che: "Il Piano d’Impresa 2022-2025 prevede un modello di servizio omnicanale con un’ottimizzazione della rete grazie a una maggior digitalizzazione dei servizi, sempre più richiesta dalla clientela. Già oggi infatti oltre il 90% della clientela è multicanale: svolge in autonomia la maggior parte delle operazioni di routine e acquista online i principali prodotti bancari. Mantenendo la centralità della relazione, Intesa Sanpaolo punta a offrire da un lato, servizi di consulenza sempre più qualificati e completi, e dall’altro strumenti tecnologici semplici e sicuri con cui poter operare comodamente da ogni luogo e negli orari scelti dal cliente.

"L’impegno per tecnologia e crescita nel Piano d’Impresa – si legge ancora sulla nota della banca – prevede un programma di investimenti pari a 5 miliardi di euro, inclusi circa 650 milioni di euro per la nuova banca digitale isybank, che ha già un’offerta tra le più complete nel panorama delle fintech. La compresenza di una infrastruttura tecnologica tra le più avanzate in Europa e di una Filiale Digitale diffusa in tutta Italia composta da circa 3000 gestori – assicura Intesa San Paolo – garantiscono ai clienti del Gruppo sicurezza e qualità, con un tocco umano imprescindibile per la relazione.

"Il modello di servizio punta sull’integrazione di diversi canali con una piattaforma digitale innovativa integrata alle filiali tradizionali, alla Filiale Digitale, all’app e all’home banking e strategie di vendita sviluppate con l’Ai Sales. La Filiale Digitale è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite Internet Banking e raggiungibile anche via telefono, rispondendo in tempo reale anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Le filiali in chiusura – conclude Banca Intesa –, hanno un numero di operazioni medie transazionali inferiore alla metà della media nazionale: operazioni che sono per oltre il 96% eseguibili tramite Mta, gli sportelli automatici evoluti".

Giacomo Bini