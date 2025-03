"Il pedone" una partita a scacchi insieme a Giuseppe Giacobazzi

MONTECATINI

Torna a grande richiesta al Teatro Verdi di Montecatini Terme, Andrea Giuseppe Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, uno degli attori e cabarettisti più bravi, amati e popolari del nostro paese. Il neo 62enne di Alfonsine, suo luogo natio in provincia di Ravenna, ritorna nella città termale portando il suo nuovo spettacolo "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". Noto per le sue esibizioni caratterizzate dall’utilizzo dell’accento romagnolo, Giacobazzi si esibirà dalle 21 sabato prossimo 15 marzo in un monologo brillante e coinvolgente, nel quale porta in scena un’originale metafora della vita, paragonandola a una partita a scacchi.

"Che cosa rappresenta per me il pedone? La normalità e la vita che facciamo tutti– racconta –. Lo sforzo di poter arrivare in fondo alla scacchiera evitando gli ostacoli e i pezzi (le persone) che ti possono mangiare, per riuscire a indossare un abito migliore. Perché se il pedone riesce ad arrivare in fondo alla scacchiera, può trasformarsi in un pezzo più pregiato. Ma la normalità è anche un’incognita: spesso i pedoni vengono mandati avanti allo sbaraglio, pur essendo i più numerosi". Un’ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezza di partita, un’ora e mezza di comicità che si intreccia con momenti di riflessione, in cui Giacobazzi si allontana sempre di più dal cabaret tradizionale, quello di Zelig per intendersi, per avvicinarsi alla narrazione teatrale. La risata resta centrale, ma diventa anche uno strumento per interrogarsi sul senso della vita e sul ruolo che ciascuno di noi gioca nella grande scacchiera dell’esistenza.

Giacobazzi porterà in Toscana la sua apprezzatissima vis comica romagnola: sono davvero tanti i suoi estimatori nella nostra regione, ove spesso ha fatto registrare il tutto esaurito. I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e possono essere acquistati alla biglietteria del teatro.

Gianluca Barni