Il Pd torna tra i lavoratori. Riparte l’attività all’Hitachi: "Schlein ci venga a trovare"

Importante ’colpo’ del Partito Democratico pistoiese: torna attivo, dopo qualche anno di stop dell’attività politica, il circolo dem dell’Hitachi, intitolato alla memoria di Ugo Schiano. Ad animare l’attività tra i lavoratori della fabbrica di via Ciliegiole sarà il nuovo segretario Antonio De Filippo, che ha accettato con entusiasmo questa sfida. Con un grande sogno: "Chiederemo alla segretaria nazionale Elly Schlein di venire a Pistoia in occasione di una prossima iniziativa dedicata al mondo del lavoro".

È proprio grazie alla Schlein, infatti, che il circolo ha ritrovato antiche passioni e nuovi entusiasmi. La base di partenza di questa rinascita è, per adesso, composta da un esiguo numero di iscritti, che appaiono però coesi e determinati nel voler tornare a far sentire la propria voce all’interno della fabbrica, e non solo, sulle tematiche del lavoro e dei diritti. "Tra gli iscritti ’pensionati’ ci sono compagni di lungo corso che per una vita sono stati impegnati all’interno e all’esterno dell’Azienda, spesso anche con ruoli sindacali, politici e istituzionali di rilevo – spiegano –. Ma la vera novità è rappresentata dal piccolo ma significativo nucleo di lavoratori attivi, che per la quasi totalità è composto da nuovi iscritti".

"L’elezione di Elly Schlein – aggiunge il neo-segretario – rappresenta un cambiamento deciso rispetto al recente passato. La sua sensibilità per temi che riguardano l’ambiente, i diritti individuali, il lavoro e la visione di una società più equa e giusta per il futuro, è molto in sintonia con la nostra. E ci aiuta a recuperare la nostra identità, fatta di valori e di radicamento sul territorio e tra i ceti più deboli. Adesso che il Pd si è spostato a sinistra, nel nostro piccolo abbiamo deciso di dare una mano, riaprendo un circolo storico come questo". Alla riunione era presente, tra gli altri, Siria Schiano – figlia di Ugo – che da anni è qui iscritta e mai fa mancare il proprio contributo di idee.

"La ripartenza del Circolo Hitachi-Schiano è un segnale chiaro per l’intero Pd e oltre: siamo il Partito del lavoro e dei lavoratori – esulta il segretario comunale dem, dimissionario, Walter Tripi –. Ricominciamo con entusiasmo a costruire la relazione con i lavoratori della fabbrica più importante del nostro territorio". Decisamente più nebulosa, restando su Tripi, la partita per decidere chi verrà dopo di lui alla guida dell’Unione comunale: si fa strada l’ipotesi di una soluzione-ponte fino alle Regionali.

