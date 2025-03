Il Pd si rinnova. Tutti i nomi ai vertici

Il Partito Democratico di Monsummano si rinnova perché dopo le elezioni amministrative del giugno 2024, ha deciso di cambiare veste. A darne notizia è la segreteria Bruzzani. "Era necessario dare una svolta organizzativa e politica al partito – fanno sapere dal Pd monsummanese – intanto cambiando gli organismi dirigenziali, quali il segretario dell’Unione comunale, i segretari dei tre circoli territoriali, il tesoriere, la segreteria. Un cambiamento vero, perché persone nuove, se pur legate al Pd, possano essere maggiormente vicine alle esigenze dei cittadini, sappiano intercettare le loro necessità, capirne i bisogni, proponendo una vera operazione di ascolto". In particolare, secondo la nuova direzione, il Pd cittadino "sarà il ponte ed il mediatore tra le esigenze dei monsummanesi e l’amministrazione e sarà sempre aperto, attraverso i tre circoli, ad ascoltare, capire, mediare, proporre".

E proprio la riorganizzazione dei circoli si è conclusa venerdì sera. "L’organigramma del Partito – prosegue la nota che sottolinea anche l’unanimità delle decisioni sull’affidamento delle cariche – adesso è completo. Le sedi ed i nuovi coordinatori dei circoli sono: a Monsummano centro, in piazza Giusti, segretaria Lisa Biagini. A Cintolese, al bar Michy, segretaria Angela Francini e a Vergine dei Pini, al Circolo in via Francesca, 809 Flavio Romani. Il segretario dell’unione comunale che rappresenta, appunto, l’unione dei tre circoli è Alberto Bruzzani affiancato dalla vice segretaria Antonella Cipollini, da Michele Gurgone, oltre a tutti coloro che vi andranno per funzione. Il tesoriere del partito è Andrea Mariotti e la presidente dell’assemblea Angela Bartoletti".

Arianna Fisicaro