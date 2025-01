Il Pd ricorda l’ex sindaco. Mungai

Un anno fa se ne andava l’ex sindaco Patrizio Mungai. E stasera il Partito democratico gli renderà omaggio, ricordandolo nell’ambito di un incontro che inizierà alle 21 e si terrà nella sala da ballo del circolo Milleluci. Una vita nel segno della passione politica, la sua: già a vent’anni si avvicinò al Psi, fino ad arrivare, negli anni Ottanta, a essere eletto presidente della circoscrizione di Cantagrillo. Il suo approdo in consiglio comunale risale ai primi anni Novanta e iniziò ad avere i primi incarichi importanti durante i mandati dell’allora sindaco Renzo Giusti. Una carriera decollata definitivamente durante le legislature Mochi, quando da assessore al bilancio prima e da vicesindaco poi proseguì la propria ascesa costante, culminata nel 2012 con l’elezione a primo cittadino. Un lungo cammino chiuso nel 2022, dopo una legislatura nell’inedito ruolo di capogruppo d’opposizione a partire dal 2017, dopo esser stato sconfitto, per una manciata di voti, dall’attuale sindaco Piero Lunardi.

"Il suo impegno politico al servizio delle istituzioni e dei cittadini e la sua visione hanno segnato la storia di Serravalle per oltre venticinque anni – hanno commentato gli esponenti del Pd di Serravalle, a proposito dell’ex-sindaco e dell’iniziativa in suo onore – una persona onesta, competente, rigorosa, aperta: intendiamo con l’occasione rinnovare l’abbraccio alla famiglia e ricordarlo in questo incontro".

G.F.