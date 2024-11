Il Pd incontra i cittadini al Circolo

Stasera alle 21, al circolo Gramsci di Catena, secondo incontro del percorso "PartecipAgliana- Fare comunità" organizzato dal Partito democratico per confrontarsi con i cittadini sui problemi delle varie zone e le necessità delle persone. "L’incontro sarà utile per affrontare i problemi della zona di Catena e non solo – informano dalla segreteria del Pd aglianese –, come i parcheggi, la sicurezza, la manutenzione dei giardini. Invitiamo la cittadinanza a partecipare per portare le problematiche e individuare insieme proposte e soluzioni". Il primo incontro si è tenuto al circolo Arci Rinascita, dedicato alle zone di via Livorno, piazza Gramsci e limitrofe. "Ricordo che questa nostra iniziativa – spiega Andrea Acciai, segretario del circolo Pd di Agliana – ha in generale lo scopo di coinvolgere la cittadinanza di tutto il territorio aglianese per trovare, evidenziando i problemi, proposte, idee e soluzioni. Siamo partiti, con il primo incontro, da una zona nella quale i cittadini hanno già espresso, attraverso incontri con l’amministrazione e specifici esposti, controfirmati da almeno una trentina di persone, il disagio dovuto a gruppi di decine di ragazzi, principalmente minorenni, che occupando strade e piazze adibite a parcheggio per giocare a pallone provocano abbandono di rifiuti, danni alle auto, sino alle minacce a persone anziane. Nonostante una partecipazione inferiore alle attese – osserva Acciai – l’incontro ha dato modo di approfondire le dinamiche in questione e testimoniare la vicinanza e il sostegno del Pd di Agliana ai cittadini interessati per sostenere le loro ragioni. Stasera affronteremo i problemi di Catena, via Santini e zone limitrofe". Il ciclo dei tre incontri si chiuderà venerdì 22 novembre, sempre alle 21, al Circolino di San Niccolò.

