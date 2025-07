Il parcheggio scambiatore. Al via l’appalto da 5 milioni: "Opera strategica per la città"

A grandi passi verso la concretizzazione di un ’opera strategica. Al via la gara di appalto per la realizzazione del parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria. Si tratta della seconda tranche dei lavori. Nei giorni scorsi, infatti, è partito il primo lotto che prevede la demolizione di tutte le realizzazioni presenti (edifici e strade) e la verifica dell’eventuale presenza, ed asportazione, di eventuali residuati bellici presenti nell’area. L’importo a base d’asta è di quasi cinque milioni comprensivi di 1.400.000 euro per eventuali lavori aggiuntivi. Il progetto prevede la realizzazione di un terminal bus del servizio pubblico urbano ed extra urbano dotato di pensilina coperta, di un’area taxi, di 220 stalli per auto (di cui 44 avranno la predisposizione per le colonnine elettriche di ricarica), 78 posti moto, 204 stalli riservati a biciclette (oltre a 56 posti in ciclostazione di successiva realizzazione), una pista ciclabile sui lati nord e ovest che da via Roccon Rosso si collegherà alla rotonda di via dell’Annona, al sottopasso ferroviario in via Ugo Schiano fino a piazza Dante Alighieri (piazza della Stazione). Infine saranno realizzate aree a verde con piantumazioni di alberi di alto fusto e sistema di irrigazione.

"Una volta completata la prima parte dei lavori sulla bonifica da eventuali residui bellici della Seconda guerra mondiale – sottolinea l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei - si procederà con l’intervento di realizzazione del parcheggio e del nuovo terminal bus, i cui lavori dovrebbero concludersi entro il 2026. Si tratta di un’opera molto attesa per collegare la zona a sud della città con il centro storico e la stazione ferroviaria. Inoltre sarà un importane punto di scambio tra le diverse tipologie di trasporto: dall’auto alle moto, dalla bici ai mezzi pubblici fino al treno. Il progetto del parcheggio scambiatore nasce dall’esigenza di alleggerire il centro della città, vista anche la forte attrazione della stazione ferroviaria e l’attuale localizzazione degli autobus sulla stessa piazza della stazione". Gli operatori economici, che ne abbiano i requisiti, possono presentare online le offerte entro il 21 luglio alle 10.