Il Palio della Giostra dell’Orso Presentato il drappo del 2023 E cresce l’attesa per la sfida

PISTOIA

Un Palio che parla pistoiese, nato dalla creatività e dal talento di Ester Cannucci, studentessa del liceo artistico Petrocchi della classe 3A del corso design del tessuto (professoresse referenti Mariagiovanna Mazzocco e Arianna Giuntini). Un Palio diverso dal solito che mostra tutta la fantasia e il tocco di una ragazza di 16 anni e il suo modo di vedere e interpretare la Giostra dell’Orso, cercando di liberare le proprie emozioni. Nel drappo a sinistra sono rappresentati gli stemmi colorati dei quattro Rioni cittadini, in basso sulla destra i colori bianco e rosso di Pistoia. In alto il santo patrono San Jacopo con a fianco un orso, simbolo di Pistoia, che ha una ghirlanda in testa di colore verde e oro riferimento al tema della pace nel mondo. Al centro del Palio sono raffigurati palazzo comunale, il campanile e il Battistero di piazza del Duomo insieme a due cavalli: uno in primo piano e l’altro disegnato sopra il Battistero. "La tecnica che ho usato è quella del bianco e nero – afferma Ester Vannucci – seguendo le indicazioni che erano state date in merito a certe figure essenziali. San Jacopo e l’Orso come simboli della città, due cavalli che corrono in piazza con i monumenti messi a cerchio a fare una sorta di recinto. Ringrazio le mie insegnanti che mi hanno aiutato: devo dire che è stato un lavoro impegnativo ma sono contenta del risultato, se tornassi indietro non cambierei niente". Un’idea, quella di far disegnare il Palio dagli studenti dell’istituto Petrocchi, nata dal Comitato Cittadino e dal Comune, che ha visto la collaborazione di Unicoop. Un Palio pistoiese creato e disegnato da studenti pistoiesi. "E’ il primo passo di un percorso condiviso – spiega l’assessore alle manifestazioni jacopee Alessandro Sabella – per coinvolgere e far riscoprire ai giovani le tradizioni cittadine. Pistoia ha l’istituto Petrocchi dove si insegna l’arte in tutte le sue forme e ci è sembrato giusto che fossero loro a disegnare il Palio della loro città".

"Le eccellenze ci sono a Pistoia, non importa andare a cercarle altrove", dice il presidente del Comitato Cittadino Francesco Becagli. "Ho visto tanti Palii ma questo è diverso e devo dire che mi piace molto", afferma Fabio Dolfi, altro esponente del Comitato. "Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto", aggiunge Martina Vargiu, sempre dal Comitato Cittadino. "Per il nostro istituto è stato un onore realizzare il Palio – afferma la dirigente scolastica Elisabetta Pastacaldi – e siamo molto soddisfatti del lavoro finale". "Un Palio diverso – dice l’arciprete della cattedrale San Zeno don Luca Carlesi – e ricco di simboli importanti e di messaggi che possono arrivare a tutti". Il Palio della Giostra dell’orso sarà presente durante la sfilata storica in città per la vestizione del santo patrono il 16 luglio, dopodiché sarà esposto nella cattedrale di San Zeno fino al 25 luglio, giorno della tanto attesa Giostra dell’Orso.

Maurizio Innocenti