Il paese di Tobbiana è in festa

Tobbiana celebra la tradizionale festa del paese da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre. La festa è dedicata, ogni prima domenica di ottobre, alla Madonna del Rosario e coincideva, tradizionalmente, con il saluto della comunità ai carbonai che andavano a lavorare lontano, in Corsica, in Sardegna o all’estero. Anche per le sue radici storiche è una ricorrenza molto sentita nel paesino arroccato sulla collina montalese e tutti gli abitanti sono coinvolti a partire naturalmente dalla Parrocchia, che ne cura le celebrazioni religiose, fino alla Pro Loco che organizza gli eventi folklorici e i momenti di ritrovo anche con altre associazioni. Il programma comprende quindi sia riti religiosi che manifestazioni ricreative. Venerdì 4 ottobre e sabato 5 saranno celebrate due Sante Messe, venerdì alle 18 al cimitero e sabato alle 8,30 in chiesa. Nel pomeriggio di sabato iniziano gli eventi ricreativi con i tornei di briscola e calcetto al circolo della Fratellanza dei Lavoratori Tobbianesi, cioè alla casa del popolo. Sia sabato che domenica alle ore 18 saranno aperti gli stand gastronomici e la fiera di beneficienza. Nella compagnia si potrà visitare la mostra "Battesimi negli anni" allestita con materiale fotografico fornito dagli abitanti del paese. Nella serata di sabato, dalle ore 21, l’intrattenimento musicale sarà assicurato dal gruppo montalese "Gli Skitarrati". Domenica sera, 6 ottobre, alle ore 21 si terrà la gara dei dolci che si concluderà alle ore 23 con la premiazione dei dolci vincitori. Dalle ore 23 di domenica sono in programma i fuochi di artificio a cura della Star Fire di Calenzano. Lunedì 7 ottobre giornata conclusiva della festa con la Santa Messa alle ore 17 seguita dalla processione eucaristica.

Giacomo Bini