Il nuovo campo scuola: "Sarà di livello nazionale"

In pieno svolgimento i lavori di riqualificazione del Campo scuola, un intervento strategico che punta a valorizzare ulteriormente l’intera area sportiva. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per consentire l’utilizzo serale dell’impianto, l’adeguamento alle normative antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi attualmente in corso – spiega l’amministrazione comunale – sono iniziati con la costruzione dei quattro plinti in cemento armato che ospiteranno le quattro torri faro, alte 25 metri. A seguire saranno realizzati gli scavi per il passaggio degli impianti elettrici, le sistemazioni esterne e la sostituzione dei corpi illuminanti all’interno dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare le performance energetiche attraverso soluzioni moderne ed ecologiche.

Nonostante l’apertura del cantiere, l’attività sportiva al Campo scuola non ha subito interruzioni; gli allenamenti e le attività proseguono regolarmente grazie all’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’incolumità di atleti e operatori. I lavori sono eseguiti dalla ditta Corus Srl con sede a Bergamo. Il progetto ha un valore complessivo di 650mila euro, finanziati in parti uguali dal Comune e dal dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri.

"Dopo gli importanti interventi dei primi due lotti, che hanno visto il rifacimento completo del manto della pista di atletica, il rifacimento dei muri perimetrali e delle recinzioni metalliche, oltre al rinnovo delle attrezzature sportive – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini –, l’amministrazione prosegue nel percorso di ristrutturazione dell’impianto di via dello Stadio, punto di riferimento per la pratica sportiva di base, amatoriale e agonistica a livello interregionale. Questo nuovo intervento rappresenta un investimento importante, non solo in termini economici, ma anche in qualità e fruibilità degli spazi. L’obiettivo è rendere il Campo scuola ancora più accessibile, sicuro, moderno e pronto ad accogliere eventi di livello nazionale".