Il Nido compie vent’anni E lancia la sua "Academy"

Una vera e propria "Academy" per permettere ai giovani neodiplomati e neolaureati di approcciarsi al mondo lavorativo, attraverso un percorso di formazione retribuito in ambito immobiliare volonto all’inserimento all’interno dell’agenzia. E’ quanto messo in piedi da Il Nido Immobiliare, che nei giorni scorsi presso la sede dell’agenzia in Via Dalmazia, 7 a Pistoia

ha festeggiato il suo ventesimo compleanno con apericena e musica dal vivo.

Le porte dell’agenzia si sono dunque alla cittadinanza e ai clienti che hanno contribuito a rendere

possibile questo importante traguardo.

Oltre agli anni di vita dell’agenzia, con l’occasione è stato inaugurato il rinnovo della sede: è stato

recentemente effettuato un ampliamento degli spazi (500 mq) e restyling degli ambienti.

Il Nido Immobiliare nasce nel 2003 da Andrea e Marco Meoni, fratelli uniti dal sogno di dare vita

ad un luogo che rappresentasse un "nido" sia per i clienti alla ricerca di un immobile, che per i

collaboratori interni all’agenzia. Oggi è diventata una importante realtà imprenditoriale del

territorio pistoiese, composta da un team di oltre venti persone (nella foto a fianco).

La crescita professionale e personale sono alla base dei valori de Il Nido Immobiliare. Per questo

l’agenzia, come sottolineato in precedenza, ha lanciato una propria Accademia di Formazione "Nido Academy" in cui offre la possibilità alle

nuove generazioni (neodiplomati e neolaureati) di approcciarsi al mondo lavorativo, seguendo un

percorso di formazione immobiliare - retribuito - volto all’inserimento all’interno dell’Agenzia.

Una bella opportunità per entrare in un nuovo mondo: per maggiori informazioni, telefonare allo 0573 27401 o scrivere una mail a: [email protected]

G.A.