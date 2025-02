Il neo presidente Nucci detta la linea: "Rendiamo il mestiere attrattivo"

PISTOIARinnovo ai vertici per Opi Toscana (Ordine professioni infermieristiche) che dai giorni scorsi, come da scelta dei presidenti di tutti gli Ordini della regione, è presieduto da David Nucci, già a capo di Opi Firenze-Pistoia e già vicepresidente di Opi Toscana. "Il mio ringraziamento – sono state le parole di Nucci - va al mio predecessore Giovanni Grasso e a tutto lo staff per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Continueremo a confrontarci e a fare rete per portare avanti le istanze della professione ai tavoli istituzionali, in maniera sinergica e coesa, per dare voce ai 28.919 infermieri toscani".

Di temi caldi e di assoluta urgenza ce ne sono molti, come periodicamente capita di raccontare anche a semplice livello provinciale. "Sicuramente in questo momento sono diversi i dibattiti aperti – spiega il neoeletto presidente, che resterà in carica per un quadriennio -. Uno di questi riguarda l’appetibilità della professione, con lo scopo cioè di svilupparne l’attrattività. Un altro ha a che fare con le procedure infermieristiche di emergenza-urgenza, a partire da un tavolo che già si è svolto nell’estate 2024 e in seguito al quale dovranno essere approvati dei nuovi protocolli cosiddetti India. C’è poi la questione della violenza sugli operatori, con episodi che ahimè sono diventati una triste costante". L’Opi Toscana porta avanti le istanze di circa ventinovemila professionisti mettendo in rete gli ordini provinciali.

Contestualmente all’elezione del nuovo presidente è stato anche definito il nuovo assetto del coordinamento regionale. Vicepresidente è Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, mentre in qualità di segretario e tesoriere sono stati nominati rispettivamente Gabriele Ciucci, presidente di Opi Lucca, e Claudia Calderini, presidente di Opi Pisa. La sede del coordinamento degli Opi della Toscana sarà situato nella città di Firenze.