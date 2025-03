"Il negozio di vicinato è un grande valore sociale"

Il primo programma del nuovo direttore prevede una serie di azioni ben precise per valorizzare ancora l’ottimo lavoro svolto dall’associazione in questi anni. Obiettivo primario – spiega una nota di Confesercenti – sarà inoltre quello di riportare il negozio dietro l’angolo come punto centrale per la vivibilità del territorio (città, centro urbano o periferia che esso sia). "Il negozio di vicinato - ha detto Giachetti - ha un ruolo importante nell’ambito sociale e della sicurezza, nonostante la denatalità in corso. La politica dovrebbe pertanto intervenire una volta per tutte". Per Giachetti – una figura molto esperta del settore e appunto con un passato nel ruolo di vice – infine, la convinzione che il sistema provinciale Confesercenti abbia ottime potenzialità: "Dobbiamo metterle in campo coinvolgendo i commercianti e le attività turistiche su temi specifici, facendo veramente squadra per raggiungere gli obiettivi preposti con il gruppo dirigente unito e motivato". Una partenza carica di entusiasmo e con un preciso copione da attuare.