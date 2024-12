Il Natale è alle porte. Una città di attrazioni. Domenica di feste

La Città del Natale è ancora più ricca. Quella di oggi è una giornata di grandi eventi con le bancarelle della Fiera Antiquaria in edizione straordinaria, con decine di banchi per scoprire pezzi antichi e unici, artigianato d’epoca, e collezionismo, a far dar cornice alla festa. Tante le attrazioni, Al Parco di Monteoliveto al mattino (alle 10) si terrà Montubios mentre nel pomeriggio (ore 16) i bambini e le loro famiglie potranno partecipare ai laboratori creativi. Il centro storico dalle 16 alle 19 si animerà con la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons mentre dalle 16.30 alle 19 si potrà incontrare Babbo Natale sulla slitta elettrica: con lui l’elfo burlone trampoliere e il giocoliere per un incredibile spettacolo itinerante. Nella Sala Maggiore del Comune (ore 17, 30) musica con Maberliner.. sotto l’albero! a cura di Orchestra MaBerliner di Pistoia, diretta da Riccardo Cirri. Nella galleria Vittorio Emanuele (dalle 17 alle 18, 30) il mago Francesco Micheloni, poliedrico artista prestigiatore specializzato nella magia con le carte da gioco racconterà storie con la magia, alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21) ci saranno spettacoli musicali e di intrattenimento.

In Piazzetta dell’Ortaggio dalle 18 alle 20 si canterà e si ballerà con Italians a go go un party con, in ordine temporale dagli anni Sessanta ad oggi. Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini (alle 20.45, ingresso a pagamento) "Gospel experience" con Vincenzo Genovese’s band Daniel Dzanta, Nadyne Rush (voce), Vincenzo Genovese (direttore d’orchestra e piano), Riccardo Onori (chitarra), Adriano Molinari (batteria), Dario Cecchini (sassofono) Samuel Genovese (percussioni), Luca Signorini (sassofono), Marco Galiero (basso) Andrea Tofanelli (tromba), Francesco Cangi (trombone).

Saranno aperte anche le attrazioni: la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco.