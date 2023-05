Il musical Billy Elliot, il talento sulle punte

Doppia data per godere, al nostro Teatro Manzoni, di un amatissimo titolo, "Billy Elliot", in esclusiva toscana – ultima data di stagione per i Teatri di Pistoia – in città stasera, martedì 16 giugno, e domani (ore 21) in una produzione PeepArrow, con la regia di Massimo Romeo Piparo e due ‘big’ delle scene, Giulio Scarpati e Rossella Brescia. Dunque arriva in forma di musical la storia di quell’ostinato, caparbio e talentuoso ragazzo che lotterà con tutte sue energie per raggiungere il sogno più grande: diventare ballerino. Ambientata nell’Inghilterra di Margaret Thatcher, tra miniere che chiudono e lavoratori in rivolta, l’avventura di Billy è quella di un ragazzino che non ha paura di essere ciò che è e mette in gioco tutto se stesso, a rischio persino di scontrarsi con i suoi affetti più cari. Basato sull’omonimo film di Stephen Daldry del 2000, il Musical "Billy Elliot" celebra la danza e arriva dritto al cuore del pubblico: la storia di Billy infatti svela in un modo semplice ma profondo la forza delle emozioni, il valore dell’amicizia e l’importanza della tenacia per tutti coloro che hanno dei sogni e hanno l’ambizione di realizzarli. Si tratta di un grande ritorno per Giulio Scarpati qui nei panni di Jackie Elliot, padre di Billy: "Questo è uno spettacolo bellissimo, coinvolgente, forte – racconta l’attore –. Il mio ruolo è complesso perché Jackie è chiuso nelle sue convinzioni, non vuole che il figlio faccia il ballerino. Il musical racconta l’evoluzione del rapporto padre-figlio, accanto a tanti altri temi importanti, come quello delle battaglie dei minatori per il lavoro, che Piparo sottolinea con la sua regia, esaltando anche l’energia del ballo e della musica". Rossella Brescia che debutta così nel musical sarà invece la maestra di danza, Mrs Wilkinson: "Questo è uno dei miei musical preferiti. Piango sempre durante le prove e sorrido anche tanto, perché in questo spettacolo ci si commuove e soprattutto ci si emoziona molto dall’inizio alla fine – commenta Rossella –. Per me è molto bello interpretare Mrs. Wilkinson. Piparo mi ha dato questa grande opportunità, ha creduto in me e io ce la metterò tutta". Ad alternarsi nel ruolo di Billy Elliot tre giovani talenti del canto e della danza: Andrea Loconsole, nato a Taranto nel 2010, il quattordicenne Emiliano Fiasco e il romano Bryan Pedata, classe 2010. Il cast conta oltre trenta artisti, tutti di grande livello, mentre le musiche (pluripremiate) sono quelle composte da Elton John.

"Questo ragazzino – aggiunge Piparo – prenderà per mano lo spettatore di ogni età e, tra incanto, ironia e commozione, lo farà volare". Scene di Teresa Caruso, costumi di Cecilia Betona, luci di Daniele Ceprani, suono di Stefano Gorini, coreografie di Roberto Croce e direzione musicale di Emanuele Friello. Biglietti da 20 a 40 euro, biglietteria del Manzoni (0573.9916092711), online su www.bigliettoveloce.it; in galleria a 12 euro per gli under 30 grazie con UniCoop Firenze.

l.m.