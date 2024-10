Il murales dedicato al presidente degli Untouchables

Un murales in ricordo di Lorenzo Giordano, per tutti ’Il Presidente’. È questa l’idea che hanno avuto gli Untouchables, gruppo storico del tifo della pallacanestro pistoiese tra gli anni ‘80 e ‘90. Lorenzo era il presidente di quel gruppo che ha fatto la storia del tifo non solo di Pistoia ma d’Italia con coreografie uniche, irripetibili tanto da meritarsi il riconoscimento di ’Curva più bella d’Italia’. E allora quale modo migliore per ricordare Lorenzo che non un murales proprio in quella che per anni è stata la sua curva? A realizzarlo è stato Matteo Gori, che per anni ha dipinto le coreografie degli Untouchables con pennellate stupende. Lorenzo era una persona come ce ne sono poche, disponibile, di cuore, sempre positivo e pronto ad aiutare gli altri. Lorenzo non ha solo guidato una Curva ma ha creato un gruppo che è andato oltre la passione per per la pallacanestro, un gruppo di amici al di fuori del palazzetto da cui sono passate due generazioni di tifosi. Il murales in Curva Pistoia sarà inaugurato domenica alle 16.30 prima della sfida contro Venezia. Gli Untouchables ringraziano per per la disponibilità e la collaborazione il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il Comune di Pistoia, l’impresa edile Lo Conte e, ovviamente, Matteo Gori.

Maurizio Innocenti