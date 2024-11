Il murale che parla di gentilezza. E dove ognuno può scrivere parole che sono come carezze

E’ con un murale che il Comune di Quarrata parla di gentilezza, soprattutto ai giovani. Oggi infatti si celebra nel mondo la Giornata della Gentilezza, per questo ieri mattina è stato presentato il lavoro sul Lungo Fermulla "Gino Bartali" nel tratto tra via San Lorenzo e piazza Berlinguer, che il Comune aveva messo a disposizione con il bando sulla street art. A spiegare il significato dell’opera – realizzata da Silvia Ricucci già autrice del murale sul "Gatto" in piazzetta Michelozzi – è stata Letizia Niccolai, ambasciatrice del progetto "Costruiamo Gentilezza" sul territorio pistoiese. sente anche il vicesindaco Patrizio Mearelli (con lei nella foto), che ha ricordato l’importanza di questa campagna che vuole ispirare valori universali. Al murale della Gentilezza ha contribuito anche l’impresa sociale "Luce per tutti", acquistando i colori. Il disegno rappresenta un annaffiatoio da cui sgorga l’acqua che va su uno strato di fiori variopinti: metaforicamente la gentilezza porta nutrimento all’anima delle persone, aiutandole a prosperare e a diffondere positività. L’opera è anche un modo per la comunità di esprimere il proprio pensiero attraverso la scrittura sul muro di frasi. "Fai una carezza", "Aiutare i ragazzi speciali", "Gratitudine" "Ascoltare", sono alcune delle scritte che sono già comparse. Tutta l’operazione fa parte del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza", coordinato dall’associazione "Cor Et Amor" per coinvolgere attivamente istituzioni, cittadini, imprese locali. Intanto tramite il bando sulla Street Art, è stata completata anche la seconda parte di un altro murale, realizzato da Guido Mitidieri proprio nel tratto di muro adiacente all’opera da lui inaugurata a luglio. Assegnati invece, ma ancora da realizzare, altri due tratti di muro: un lato del passaggio pedonale che da via Corrado da Montemagno conduce al lungo Fermulla e l’altro lato di muro che circonda "La Civetta". Quattro invece gli spazi che rimangono ancora da assegnare e per i quali si può fare domanda tramite il bando pubblico aperto fino al 31 Dicembre 2024. "Questo progetto rappresenta un percorso partecipativo innovativo perché ha messo al centro la creatività delle ragazze e dei ragazzi - aveva spiegato l’assessore alle politiche giovanili Tommaso Scarnato - Sono contento che si siano creati legami tra persone che condividono gli stessi valori e che prima di questo progetto non si conoscevano". Parole di soddisfazione anche da parte dell’assessore alle politiche sociali Mariavittoria Michelacci: "Il coinvolgimento dei giovani nella vita sociale di una comunità è di primaria importanza".

D.G.