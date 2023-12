Il mondo dello sport alla fondazione Maic

Giornata decisamente intensa e particolare per l’Estra Pistoia che, nella mattinata di ieri, ha fatto visita al centro "Fratelli Carrara" della Fondazione Maic per donare sorrisi, strette di mano e qualche parola ai ragazzi ospiti del centro di riabilitazione, a tutti coloro che vi lavorano all’interno ed a coloro che dirigono l’intera struttura. Per la società biancorossa erano presenti l’assistant coach Tommaso Della Rosa, il capitano Gianluca Della Rosa e le colonne Lorenzo Saccaggi ed Angelo Del Chiaro. L’occasione è stata propizia per tutto il mondo dello sport cittadino per portare un saluto agli ospiti, riprendendo una tradizione che si era purtroppo interrotto con lo scoppio della pandemia. Oltre ad Estra Pistoia Basket, infatti, c’erano anche rappresentanti di numerose società di calcio, pallacanestro, hockey, scherma e podismo.