Il messaggio di pace del Papa. Domani la lettura di Tardelli. Insorge la Lega: "Non ci saremo"

Domani, in occasione della festa del Battesimo del Signore, Fausto Tardelli vescovo di Pistoia e Pescia, leggerà e consegnerà come ogni anno il messaggio per la Giornata della Pace 2024 di Papa Francesco alle autorità del territorio. Tema di quest’anno il rapporto tra tecnologia e pace, in particolar modo quello dell’umanità con l’intelligenza artificiale.

"Quando gli esseri umani, ‘con l’aiuto della tecnica’ – sottolinea nel suo messaggio Papa Francesco – si sforzano affinché la Terra ‘diventi una dimora degna di tutta la famiglia umana’, agiscono secondo il disegno di Dio e cooperano con la sua volontà di portare a compimento la creazione e di diffondere la pace tra i popolo". Diventa perciò importante quello che è possibile realizzare anche localmente nelle varie comunità, intese come realtà umane al di là delle tentazioni di semplificazione dei rapporti mediati dalle tecnologie.

Come negli scorsi anni, il messaggio vuol richiamare ad avere attenzione di questi aspetti della quotidianità, invitando tutti a stare svegli, a non sentirsi isolati, in ragione del fatto che nessuno può pensare di salvarsi da solo. Il messaggio porta con sé "un’operazione difficile di questi tempi, ma la tentazione potrebbe permanere, soprattutto in chi reagisce alle difficoltà rinchiudendosi nel dolore e nella rassegnazione. Dobbiamo cercare di essere, e deve esserlo ancora di più chi si ritrova a gestire il bene comune, delle sentinelle delle prime luci dell’alba in queste ore buie, senza limitarsi a gestire l’ordinario".

Ma tra le autorità del territorio una ha spedito una lettera al vescovo Tardelli dicendo che non andrà a Palazzo Vescovile. La firma in calce è della capogruppo in consiglio comunale Cinzia Cerdini della Lega. "Anche quest’anno mi trovo nella condizione psicologica di rifiutare il suo invito ad ascoltare il messaggio di pace del Papa. Non solo perché non comprendo il comportamento del capo della Chiesa riguardo ai comandamenti e ai valori della famiglia ma perché, restando nel locale, non comprendo e non giustifico il suo comportamento nei confronti del suo parroco Massimo Biancalani – scrive Cerdini –; ho apprezzato abbia ascoltato la mia richiesta di liberare la chiesa di Vicofaro, ma ha dimenticato di dare ai fedeli un sacerdote degno di questo nome e ruolo".

La capogruppo avverte il vescovo che "se ha pensato di aver risolto il problema, si è sbagliato perché il problema di Vicofaro ha un nome e un cognome: Massimo Biancalani. La prego di parlarci suggerendogli di chiudere il profilo Facebook e tenere in mano il Vangelo anziché il cellulare".

