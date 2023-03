Il mercato in fermento Poste, industria e tessile alla ricerca di personale "C’è voglia di ripresa"

Il mercato del lavoro è in fermento: tante e diversificate le offerte attive sul territorio della nostra provincia. I settori con richieste di lavoratori sono i più disparati: sono molto gli annunci legati al settore industriale tessile, ma ci sono anche richieste dall’edilizia, dalla ristorazione e dall’ambito dei servizi energetici. Vediamo insieme le offerte più interessanti attualmente aperte. Partiamo da Poste Italiane che ricerca in provincia di Pistoia portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Bisogna però affrettarsi: le domande potranno essere inviate entro oggi, 5 marzo, sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https:www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni aperte" in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Nel settore industriale, l’agenzia di lavoro OpenJob ricerca un pesatore di tintoria per lavoro nella zona di Agliana. Si richiede esperienza nella mansione (preparazione miscele sia in polvere che liquide) è disponibilità a lavorare su turni. Per informazioni e candidature, il contatto è 0574 1597598, o via e-mail a [email protected] Allo stesso numero è possibile...