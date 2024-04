Il ’menù’ dell’evento all’insegna del gusto

Quattro anni dopo, "La Toscana in Bocca – L’arte di assaporare" torna a Pistoia dal 25 aprile al 28 aprile. Ad ospitare la manifestazione, organizzata dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, sarà lo spazio espositivo della Cattedrale ex Breda, che accoglierà 30 aziende di somministrazione e oltre 60 portate già stabilite nel menù. L’evento è inserito all’interno del circuito di "Vetrina Toscana", il progetto sul turismo enogastronomico della Regione volto a valorizzare la ristorazione di qualità. Durante i quattro giorni dell’iniziativa, i visitatori potranno cambiare i soldi alle casse, che distribuiranno apposite fiches (le "Bocche") rispettivamente del valore di 0,50 centesimi, 1 euro e 10 euro. In questo modo sarà possibile gustare i piatti proposti. Il taglio del nastro è previsto per il 25 aprile alle 12:30. La giornata inaugurale sarà caratterizzata da laboratori per piccoli chef, show cooking e degustazioni. In serata ecco poi lo spettacolo dei Gary Baldi Bros.

Venerdì 26 a salire sul palco sarà Federico Fusca. Dopo il talk, lo chef pistoiese siederà in giuria per il contest dei ristoratori. Sabato 27, invece, i riflettori saranno puntati sullo show cooking con degustazione dello chef stellato Claudio Sadler. Domenica 28 scatterà il momento del super ospite Giorgio Barchiesi, più noto come Giorgione: alle 19 è in programma il suo talk sui temi della ristorazione, dopodiché si intratterrà alla manifestazione per tutta la sera. Prima di lui, alle 17, sarà la volta dell’antropologo, scrittore e fotografo Marco Aime per una conferenza dal titolo "Un mondo in tavola: storie di viaggi e di cibi". Il tema dell’intervento si legherà alla mostra fotografica Mercati, cibi e aromi, curata da Giulia Cogoli. Parteciperanno alla kermesse le seguenti attività: al Trentaquattro by Le Forri, Casa Gala, D’Era Bistrot, Enoteca La Bussola da Gino, Fortezza 59, Frisco Burger Bar, Gelateria Bar Nazionale Agliana, Il Garganello By Gargantuà Osteria, Il Taba Dolce di Latte, La Bodega, La Bottega dei Pippi, La Bussola da Gino, La Degna Tana, La Fenice Pizzeria Contemporanea, L’Amante della Bistecca, Macellai Federcarni, Osteria Il Bivio, Pasticceria Mearini, Pasticceria Nuovo Mondo, Poke Chiacchere, Quore Pop Osteria Contemporanea, Ristorante Il Capriolo, Toscana Fair, Villa Zelma, Voronoi, Gli Orti di Via Elisa, Trattoria Da Burde.

