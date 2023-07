Il meglio dell’enduro di scena ad Abetone

Abetone come sempre regno dello straordinario: in una giornata che ha visto protagonista un vento che ha superato anche i 130 chilometri orari, la quinta prova del campionato Toscana Enduro Series si è disputata come se non fosse accaduto nulla. Ne ha fatto tesoro Vittorio Palmieri dell’Abetone Gravity Team che in sella alla sua Cannondale ha centrato la sua prima vittoria assoluta, superando il compagno di team Nicola Grotti che ha provato a impensierirlo con la vittoria nella PS1, ma la reazione di Vittorino è stata tale da permettergli di costruirsi un vantaggio sufficiente a portarlo alla fine sul gradino più alto del podio con la vittoria nelle altre 3 PS. Ottimo terzo posto per Matteo Baruffi dell’Asd Valcerisio Bike, con Nicola Grotti che però grazie a questo risultato si porta al comando della classifica generale del campionato mettendosi alle spalle il compagno di squadra Tommaso Francardo. Tra le donne ennesima vittoria di Nadine Ellecosta (Abetone Vittoria Gravity Team) anche lei su Ancillotti, che ha dominato la gara vincendo tutte le prove speciali, superando così la giovanissima Giorgia Fiocchi, 17 anni, che salendo un gradino alla volta dopo il terzo posto di Pistoia, ha avuto la meglio sulla coriacea Irene Savelli. Gli Junior hanno visto Filippo Amerio del Pedale Canellese superare Luca Donati (Scuola di ciclismo Arezzo) e il locale Niccolò Ferrari.

Tra gli oltre 100 ragazzini alla partenza nelle categorie Esordienti e Allievi vittoria dell’Abetone Vittoria Gravity Team con ancora una volta sul gradino più alto Matteo Falcini, davanti all’israeliano Nohan Cohen e a Vittorio Riva del Team Fristads Merida. Anche negli esordienti Alberto Chiaromanni della Scuola di Ciclismo Arezzo, ha doppiato la vittoria di Pistoia davanti a Alessio Ravaioni e a Jean Leon Andreini, mentre tra le esordienti donne l’ha spuntata Marta Fiocchi della Porrettana Bike davanti ad Alice Farinelli della Scuola di Ciclismo Arezzo. Da non trascurare il risvolto turistico che ha visto oltre 3000 presenze in un fine settimana denso di emozioni forti, generate dagli splendidi percorsi disegnati da Davide Demin e Graziano Tisi.

Soddisfazione anche da parte degli sponsor. Per dare a tutti la possibilità di orientarsi tra la fitta rete dei sentieri, è stata rinnovata e tradotta in Inglese la app "Abetone Trail Park" disponibile gratuitamente sia sulle piattaforme Apple che su Play Store di Android, e che permette di visualizzare mappe e caratteristiche di oltre 20 sentieri, permettendo a chiunque sia dotato di uno smartphone di utilizzarlo come un vero e proprio Gps seguendo il sentiero scelto sulla mappa.

Andrea Nannini