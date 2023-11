Il meglio del nostro cinema È "Presente"

Si srotola l’ideale red carpet del cinema a Pistoia con la nona edizione di "Presente italiano" il festival organizzato da Promocinema aps e diretto da Michele Galardini, interamente dedicato alle opere nazionali più interessanti prodotte nell’ultimo anno, pronto ad essere calpestato già da quest’oggi, con una sequenza di eventi che proseguiranno fino a venerdì prossimo 17 novembre. Sarà "Disco boy", esordio alla regia di Giacomo Abbruzzese, a inaugurare sul fronte delle proiezioni in concorso Presente Italiano 2023, con appuntamento al cinema Roma stasera alle 21.30 (ingresso 6€, ridotto 5€). Unico film italiano in competizione per l’Orso d’oro alla Berlinale 2023, "Disco Boy" è un film di guerra ma anche un viaggio interiore dei protagonisti. Aleksei, bielorusso in fuga dal suo passato, raggiunge Parigi e si arruola nella Legione Straniera per ottenere il passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.

Ma la giornata di oggi inizia già alle 11 alla libreria Lo Spazio di Pistoia con un focus sul fumetto e in particolare sulla figura di AkaB, con l’incontro dal titolo "Dicono che la mia fortuna è di avere sempre disegnato"; prosegue alle 17 al cinema Roma con "Io porto una piuma" di Andrea Castagna, che racconta l’irrequieta, intensa, e controversa opera di AkaB ovvero Gabriele di Benedetto, fumettista scomparso nel 2019. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e con gli interventi di Carlotta Vacchelli, ricercatrice, critica del fumetto e docente universitaria. Alle 19 al cinema Roma, la proiezione di "Una sterminata domenica" di Alain Parroni, vincitore del premio speciale della giuria a Venezia Orizzonti dell’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un racconto che ruota attorno alle vite di Alex, Brenda e Kevin che ronzano tra la campagna del litorale e la città eterna tentando di resistere all’inesorabile avanzare del tempo e del caldo. Domani, domenica, altra giornata calda: due le visioni di pellicole in concorso, "Le mura di Bergamo", documentario di Stefano Savona, e "Astolfo" di Gianni Di Gregorio. Per il ciclo "Omaggio a Massimo Troisi" nei settant’anni dalla nascita, domani al Roma va in visione "Che ora è" di Ettore Scola che lo ha visto impegnato in veste di attore, mentre lunedì ancora nella sala di via Laudesi toccherà al mitico film del 1991 "Pensavo fosse amore…invece era un calesse". Per le proiezioni in concorso si segnalano anche le due proiezioni del lunedì, "La timidezza delle chiome" di Valentina Bertani e "Patagonia" di Simone Bozzelli. Tra gli eventi speciali più prossimi si segnala la presentazione in anteprima mondiale del cortometraggio "Talking cure", presenti l’autore Leo Canali e l’attrice Aura Ghezzi. Info www.presenteitaliano.it. Abbonamento a 25 euro.

linda meoni