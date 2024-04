Il libro su Silla Carobbi e il romanzo di Vivarelli. E alla San Giorgio il compleanno della biblioteca

Oggi alle 17, in Forteguerriana martedì, sarà presentato il libro "Silla Carobbi. Artista di canto" di Silvia Mauro (Settegiorni, 2023). E’ l’occasione per svelare vita e carriera di un illustre pistoiese quasi sconosciuto, il baritono Silla Carobbi (1855-1933), che a partire dal debutto nel 1882 al Teatro Manzoni calcò i palcoscenici dei principali teatri d’Italia e del mondo. Uomo colto, gentile e affabile, dotato di gran talento, rincorse il successo solcando l’oceano in lunghe traversate via nave e attraversando le montagne a dorso di mulo, scampando febbre gialla ed epidemie, naufragi e terremoti. È grazie alla fitta corrispondenza con l’amico rimasto a Pistoia che è stato possibile ripercorrere la vita di Carobbi e ricostruirne la figura. Assieme all’autrice del libro Silvia Mauro, interverrà Nilo Benedetti, editore del volume. Sempre oggi, alle 17, alla Biblioteca San Giorgio viene presentato il nuovo romanzo del giornalista Alberto Vivarelli, dal titolo "Butterfly" (Phasar, 2024), secondo romanzo che arriva dopo "La carezza del diavolo" (vincitore del premio "Romanzi e intrighi - L’avventura nella narrativa" al Premio letterario "La Ginestra" 2024). Intervengono Rossella Chietti, presidente degli Amici della San Giorgio, Lucia Aterini, caporedattore de Il Tirreno di Pistoia e l’attrice Monica Menchi. L’evento è realizzato dalla Biblioteca in collaborazione con Gli Amici della San Giorgio. Proprio oggi è il compleanno della San Giorgio, il diciassettesimo. L’apertura sarà prolungata fino alle 21 per un festeggiamento aperto a tutti. Dalle 19 concerto della rock band pistoiese The Skiffles e alle 20 il taglio della torta, offerta dalla Sezione Soci Coop di Pistoia. Nel corso della serata resta aperta la caffetteria della biblioteca.