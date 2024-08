Il libro di Dunia per ricordare. Adelmo Santini

Domenica 25 agosto, alle 17.30 al Parco Verde di Olmi, nell’ambito della festa provinciale dell’Anpi, presentazione del mio libro "L’arcobaleno di Vittoria" della scrittrice aglianese Dunia Sardi, pubblicato nel 2013 da Sassoscritto. L’evento assume un particolare significato perché si svolge nell’ottantesimo anniversario della morte del giovane partigiano aglianese Adelmo Santini, ucciso a Groppoli dai tedeschi il 25 agosto 1944. Adelmo era nato il 26 ottobre 1927 e quando fu barbaramente ucciso, dopo una notte di interrogatori e torture, aveva soltanto 16 anni. Con l’autrice saranno presenti Marco Giunti e i familiari di Adelmo Santini. Coordina Piera Salvi. Un capitolo del libro "L’arcobaleno di Vittoria" è dedicato proprio al "Biondino", come veniva chiamato Adelmo. "Questo libro – spiega Dunia Sardi – nasce dall’incontro con la mamma di Adelmo Santini. Un incontro che suscitò in me la necessità di cercare di mettere insieme le parole che possano far ricordare quei tempi e quelle vite spezzate. Le vite delle donne e degli uomini, dei partigiani, dei militari e dei prigionieri al fronte, delle loro famiglie e di chi rimase, dei bambini strappati ai giochi dalla guerra nel nostro Paese, nelle grandi città come nelle campagne e nei piccoli borghi come il nostro, stretto tra la ferrovia e i fiumi di pianura". Dunia Sardi racconta anche dei reduci di guerra, come suo padre, che avrebbe voluto che anche sui sopravvissuti restasse una pagina aperta, magari sui banchi di scuola. L’ultimo capitolo è dedicato al "Giocattolo": a guerra finita due fratellini trovarono in un campo un ordigno che credevano un giocattolo, ma ci fu un boato e una fiammata avvolse uno dei bambini.