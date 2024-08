Il Jazz torna dentro la Rocca. Quattro giorni di festival: "Racconta memorie e vite"

Dal 25 al 28 agosto 2024, alla Rocca di Castruccio nell’incantevole borgo medievale, si rinnova l’appuntamento con Serravalle Jazz, giunto alla XXIII edizione. Quattro giorni di concerti con i grandi nomi del jazz, a cui si affiancano incontri con gli artisti e presentazioni di libri, appuntamenti che come ogni anno arricchiscono il festival sia nella Rocca che in altri due spazi di Serravalle Pistoiese, l’ex-Oratorio della Vergine Assunta e, per la prima volta, la Torre del Barbarossa. Nell’ultima giornata il consueto premio alla memoria di Renato Sellani che verrà consegnato a due grandi interpreti della musica italiana: Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia (nella foto). Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Serravalle Jazz 2024 è organizzato da Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Serravalle Pistoiese e il sostegno di Fondazione Caript. Con questa edizione del festival, prosegue la collaborazione artistica e organizzativa di Music Pool, presieduta da Gianni Pini, associazione tra le più autorevoli e note in Toscana e in Italia nell’ambito della programmazione della musica jazz. Il primo concerto, domenica 25 agosto (ore 21), vedrà protagonisti sul palco della Rocca di Castruccio, come da tradizione, i musicisti della BargaJazz Orchestra, diretti da Mario Raja, con un ospite speciale: il sassofonista Chris Cheek, uno dei più quotati sassofonisti del jazz internazionale. In apertura, alle 18.15, nella cornice dell’ex-Oratorio della Vergine Assunta, Alessandra Cafiero presenta la biografia di Sidney Bechet “Suona con gentilezza. La mia storia” alla presenza dello scrittore Franco Bergoglio.

"Anche quest’anno – è il commento di Luca Gori – presidente designato di Fondazione Caript – la Fondazione Caript è lieta di sostenere Serravalle Jazz: una manifestazione che condensa molte delle istanze che riconosciamo come imprescindibili capitoli della nostra azione. Il legame con il territorio, l’arte come strumento di promozione sociale e civile, la cultura come volano per lo sviluppo: tutto ciò trova da sempre efficace e affascinante realizzazione in questo progetto, giunto alla sua ventitreesima edizione in questa cornice così suggestiva. Il jazz racconta memorie e biografie, storie e incontri fra culture, studio e improvvisazione: speriamo che la straordinaria ricchezza del jazz continui ad animare un momento di incontro della nostra comunità e sia occasione di accoglienza per gli appassionati che, da ogni luogo, giungano qui".