"Il Jazz Piglia Bene" al circolo Arci di San Felice. Stasera sul palco il talento di Edith Alberts

Prosegue con successo il programma de "Il Jazz Piglia Bene" al circolo Arci San Felice, con un appuntamento di alta classe, e di atmosfera affascinante. Il nuovo appuntamente è per questa sera (sabato 25 gennaio) alle 21.30. Sul palco ci sarà Edith Alberts, nata ad Amsterdam, è una vera figlia d’arte con nazionalità italiana dal 1968. La sua carriera artistica inizia promettente e giovanissima, mentre ancora frequenta gli studi. Durante una breve vacanza in Italia, comincia a cantare al Teatro Arcadia di Tulio Bravi a Firenze, accompagnata da talentuosi musicisti agli albori del jazz italiano come Pino Rodino e Carlo Acocella. Il suo percorso la porta a esibirsi in numerosi teatri fiorentini, tra cui il prestigioso Teatro Comunale, dove collabora con nomi noti come Francesco Novelli e Vittorio Ferrari. Con l’avvento delle Big Bands, si distingue anche al "Teatro delle Compagnie" e al "Teatro Petrarca" di Arezzo, condividendo il palcoscenico con artisti del calibro di Gigi Proietti.

Edith non si limita a Firenze, la sua vocalità la porta a esibirsi anche a Venezia, Trieste, Roma e oltre confine. Direttrice artistica di eventi benefici, Edith continua a lasciare un segno indelebile nel panorama jazz italiano e internazionale. Nel 2021 ha partecipato alla seconda edizione di The Voice Senior su Rai 1 condotta da Antonella Clerici. In questa occasione è accompagnata dal trio Alessandro Bruno alla chitarra, Marco Tosi alla batteria e Alessandro Geri al contrabasso. In apertura, alle 19, il consueto appuntamento dj set jazz in vinile e a chiusura la Jam Session.

Maurizio Innocenti