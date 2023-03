Il grido d’allarme delle imprese "La nostra montagna non è solo sci"

"Non solo Abetone e comparto bianco, lo stato di emergenza sulla montagna pistoiese è strutturale e riguarda tutti". A seguito del moto di interesse, con volontà di aiuto e ristoro, manifestato dalla politica locale, regionale e nazionale dopo la grave situazione che ha creato la mancanza di neve, anche l’altra parte della montagna chiede ascolto. E per altra parte si intende quella popolazione montana che lì ha scelto di abitare, lavorare e investire per tutto l’anno. Una richiesta che si alza per voce di Cna Montagna Pistoiese. Non una contrapposizione con l’importante comprensorio sciistico abetonese, costituito da imprese operanti in un quadro continuamente variabile e precario, ma la volontà di valorizzazione di tutta l’area a 360 gradi. Nell’ottica di costruire un progetto per il territorio non solo che guardi al lavoro ma come luogo di vita. I dati Cna evidenziano un quadro dell’economia della Montagna di 1097 attività, circa il 35% artigiane, per un totale di circa 2.300 addetti. In San Marcello-Piteglio ne sono attive 672 con 1.600 addetti. Di cui di produzione manifatturiera più di cento imprese con circa 500 addetti. In Abetone Cutigliano il totale sono 330, con 600 addetti, di cui la filiera turismoservizi conta 135 imprese...