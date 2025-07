Il grande Campionato della Bugia. A Ballantini la laurea ad honorem: "Un bellissimo show scoppiettante"

Il grande ospite sarà Dario Ballantini. Bravissimo trasformista, imitatore, pittore e artista. Una partecipazione eccezionale, per un evento speciale: la quarantanovesima edizione di un Campionato della Bugia non solo italiano ma sempre più internazionale. Lo annuncia Emanuele Begliomini, magnifico rettore dell’Accademia della Bugia de Le Piastre. La presentazione dell’edizione di quest’anno, dedicata a “La bugia va a scuola: racconti e immagini dal mondo dell’istruzione”, è avvenuta nel saloncino della musica di Palazzo de Rossi a Pistoia, presenti l’assessore del Comune di Pistoia, Benedetta Menichelli e la consigliera regionale Federica Fratoni, oltre ad una nutrita rappresentanza degli Accademici della Bugia.

"Abbiamo chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – spiega Begliomini – che ringraziamo per aver accettato, di ospitare la nostra tradizionale conferenza di presentazione del Campionato, per sottolineare come ha creduto in noi e nel nostro progetto e ci ha concesso un contributo economico fondamentale per il recupero dell’ex Cinema Italia a Le Piastre, a cui stiamo alacremente lavorando e che, mi piace annunciarlo adesso, contiamo di inaugurare il prossimo anno, forse proprio in occasione della nostra festa, il primo aprile". L’edizione numero 49, presentata da Fausto Livi e Ilaria Belli, inizierà alle 20.24 di sabato 2 agosto con la cena in piazza (prenotazione via mail a [email protected]) a cui seguirà l’ormai tradizionale "The Bugia show" sul palco allestito in Piazza della chiesa, con all’interno le premiazioni delle sezioni letteraria (al momento sono oltre settanta coloro che aspirano ad essere dichiarati da Sandro Veronesi, scrittore più bugiardo d’Italia) e grafica.

Ospite della serata anche il celebre illustratore Fabio Vettori, conosciutissimo per le sue formiche. Insieme a lui, Tiziano Mazzoni con le sue canzoni bugiarde, Francesco Ferrini, docente di arboricoltura urbana università di Firenze, presidente del Distretto vivaistico Pistoiese, che terrà una lezione dal titolo "Gli alberi? Non servono a niente", mentre il mago Francesco Micheloni stupirà tutti con i suoi giochi magici. Insomma, come sempre sarà un mix di spettacolo e premiazioni, con la Bugia e l’allegria sempre al centro. La sfida tra i migliori raccontatori bugiardi è in programma a partire dalle 16.30 di domenica 3 agosto. In mezzo la magistrale lezione dell’ospite principale di quest’anno, il livornese Dario Ballantini al quale verrà assegnata la laurea di bugiardo ad honorem. Il pomeriggio si concluderà con la proclamazione dell’adulto e del bambino più bugiardi d’Italia. Dopo la cena popolare in piazza, il gran finale con un grande spettacolo ad ingresso libero.