Il "Gran ballo dell’Estate" . Terza età (e non solo) protagonista. Musica e danze in piazza Duomo

PISTOIA

Una serata di ballo e musica. E’ un grande appuntamento che ritorna in una magica atmosfera. Stiamo parlando del “Gran Ballo d’Estate” con l’Orchestra Magazin, stasera in piazza del Duomo, una location suggestiva e di tutto rispetto. L’evento, un appuntamento ormai consolidato dell’estate pistoiese, fa parte del programma di Estate in Musica, le iniziative realizzate nell’ambito di “Socialmente”, il progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia, finalizzato ad allietare le serate degli ultrasessantenni e dei cittadini di ogni età rimasti in città durante la stagione estiva.

Il gruppo musicale Orchestra Magazin, che accompagnerà tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’arte della danza, è composto per l’occasione da quattro elementi: due voci assieme a chitarra, tastiera e batteria. Saranno eseguiti brani di musica da ballo, prevalentemente italiani, con incursioni nella musica internazionale, attraverso un repertorio che parte dagli anni Settanta fino ad arrivare agli anni Duemila.

"Il Gran Ballo d’Estate – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti - è una iniziativa sempre molto apprezzata dalla cittadinanza che si svolge da diversi anni nell’ambito delle proposte estive che il Comune di Pistoia, insieme alle associazioni del progetto “Socialmente”, offrono non solo agli anziani ma a tutta la comunità. Si tratta di una serata di condivisione, svago e divertimento con al centro dell’attenzione le relazioni e il senso di vicinanza importanti per superare la solitudine che nel mese di agosto può essere maggiormente sentita". Ma gli appuntamenti non sono finiti qua e sono frutto di una sinergia: fra assessorato alle politiche di inclusione sociale del in collaborazione con Auser Territoriale Anteas Pistoia, Arciconfraternita Misericordia, Pistoia Aps e Arci provinciale.

Il calendario di eventi dell’estate proseguirà sabato 14 settembre alle ore 21 con la rappresentazione teatrale “Funny Money” a cura dell’Associazione Zona Teatro Libero, evento ospitato per la prima volta nel suggestivo chiostro dell’abbazia benedettina di Badia a Pacciana.

Gli appuntamenti di Estate in Musica sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza senza necessità di prenotazione, con possibilità di attivare il trasporto gratuito per gli ultrasessantenni con difficoltà motorie, prenotandolo al numero 0573 505243 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.