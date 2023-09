Il Giorno del Ricordo: Pistoia attende decine di follower di Fabrizio Mannino

È attesa un’enorme folla oggi alle ore 17 alla chiesa di Santa Maria assunta in San Rocco a Pistoia (via delle Sei Arcole 26) per la commemorazione di Fabrizio Mannino il giovane 21enne siciliano deceduto per le gravissime conseguenze riportate nell’incidente con la moto domenica 3 settembre a Quarrata. La funzione religiosa è stata voluta dai familiari e dalla fidanzata per permettere agli amici e ai tanti conoscenti che non potranno andare alle esequie in Sicilia di far sentire comunque la loro vicinanza con il ricordo e la preghiera.

Per la notorietà nel mondo dei social del giovane influencer motociclista, conosciuto con il nome d’arte Xedra, si annuncia inoltre l’arrivo di molti bikers suoi follower nel piazzale davanti alla chiesa, che sarà quindi occupato da numerose moto.

Nei giorni passati, la fidanzata di Fabrizio Mannino aveva lanciato anche un apppello su Instagram. chiedendo di inviare video che ricordassero la figura di Xedra, e che potesse essere proiettato nel giorno della commemorazione.

Prevedendo l’intervento di tante persone, la raccomandazione da parte di chi sta collaborando ad organizzare l’evento religioso è di dare la precedenza all’ingresso e all’interno della chiesa ai familiari e agli amici più intimi. I funerali del giovane si svolgeranno invece mercoledì 13 settembre a Marineo in provincia di Palermo, la sua amatissima terra d’origine.

Come detto, infatti, Fabrizio Mannino era residente a Termini Imerese, in provincia di Palermo, ma si trovava in vacanza a Pistoia ospite della fidanzata e sarebbe dovuto ripartire il giorno seguente a quella tragica domenica in cui è avvenuto il terribile incidente.

