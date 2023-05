Il giardino della legalità Piante, orti e panchine contro mafie e violenza

Parole impresse sui sassi accompagnano il visitatore fino all’ingresso del giardino. Da qui si apre agli occhi un’area verde completamente rinnovata dove sono comparsi alberi, un orto didattico e panchine colorate ognuna dedicata ad una giornata della memoria. E’ il giardino della legalità, inaugurato, ieri mattina, anniversario della strage di Capaci, nella scuola media Anna Frank. Alla presenza delle autorità, di rappresentanti delle forze dell’ordine, del presidente dell’ordine degli avvocati Cecilia Turco e dell’ufficio scolastico provinciale, la preside Margherita De Dominicis ha presentato il progetto su cui hanno lavorato alcune classi della scuola insieme ai docenti. "Si tratta di un laboratorio en plain air, dove svolgere attività varie di osservazione, ricerca, studio, esplorazione e manipolazione. In particolare si trovano panchine dedicate a temi di cittadinanza, come la violenza sulle donne e la lotta alla mafia, alberi da frutto, orto aromatico e piante divenute note anche grazie a celebri versi della nostra letteratura – spiega –. Sarà possibile, inquadrando il qr-code, leggere il testo poetico e la scheda botanica della pianta, realizzati dagli alunni della classe II D della scuola secondaria di I grado".

In rappresentanza della giunta era presente l’assessore Alessandro Cialdi. "Come Amministrazione – commenta – proprio recentemente abbiamo approvato una mozione che ci impegna a realizzare un’area dedicata ai temi della legalità e questo spazio direi che rispecchia in pieno la direzione in cui vogliamo andare". Hanno contribuito a realizzare il progetto il nucleo tutela biodiversità dell’Arma dei Carabinieri e l’azienda Giorgio Tesi Group. Per l’occasione gli studenti di alcune classi della scuola hanno intonato canti dedicati alla lotta alla mafia mentre proprio i militari dell’Arma hanno donato alla scuola la pianta simbolo dedicata al giudice Giovanni Falcone. Si tratta del Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce proprio nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia. La scuola media Anna Frank è una delle 900 scuole italiane che hanno aderito al progetto del nucleo biodiversità dell’Arma "Un albero per il futuro". Si tratta di un percorso voluto per diffondere l’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale.

Michela Monti