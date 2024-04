Il Gad protagonista sul palco del "Rafanelli"

Gad Città di Pistoia protagonista in queste ultime serate del concorso teatrale "Fabrizio Rafanelli". Domani, giovedì 11 aprile, al teatro della Casa del popolo di Bottegone (ore 21.15, ingresso libero) va in scena (fuori concorso), il nuovo spettacolo del Gad Città di Pistoia "E’ la guerra", di Miklòs Hubay, uno dei più noti autori teatrali ungheresi contemporanei, con la regia di Franco Checchi. In scena gli attori Fabio Gonfiantini, Rossella Fedi, Gennaro Criscuolo, Claudia Coppola Bottazzi, Andrea Gonfiantini, Franco Ulivi e Rodolfo Baldi. Allestimento scenico di Fabio Gonfiantini, ricerca musicale di Alessandro Duma, tecnico musica Maria Teresa Diana, tecnico luci Giovanni Pratesi, sarta Gioia Ciardi. Giovedì 18 aprile (sempre alla Casa del popolo di Bottegone, ore 21.15, ingresso libero), si terrà la serata di premiazione del concorso di prosa "Fabrizio Rafanelli" con nove compagnie amatoriali in gara, che sono andate in scena dal 18 gennaio al 14 marzo e del concorso "Monologhi" che si è svolto il 21 e il 28 marzo con dodici partecipanti per serata, di cui sei si esibiranno di nuovo nella serata di premiazione, quando sarà scelto il vincitore. In giuria: Giuseppe Golisano, Franco Bardelli, Elisabetta Iozzelli, Giulio Guarducci, Giorgetta Giacomelli, Paolo Nesi e Sara Landini. E giovedì 18 sarà di nuovo sul palco il Gad Città di Pistoia, stavolta per ricevere il premio "Una vita in scena" assegnato dagli organizzatori del "Rafanelli" per gli oltre cinquanta anni di attività dello storico gruppo teatrale che è ormai il simbolo dell’arte teatrale pistoiese. Tra l’altro, il Gad Città di Pistoia, in quella che è ancora la versione attuale, venne fondato proprio dall’attore e regista Fabrizio Rafanelli. Un’avventura che prese il via nel 1969, fatta di passione, impegno, preparazione, che ha resistito nel tempo, ricevendo anche tantissimi premi a livello nazionale. Rafanelli si ritirò dalla direzione del gruppo nel 1976, pur continuando a dirigere la scuola di dizione e recitazione che formava i nuovi attori e attrici del Gad. Il timone passò a Franco Checchi, attore e regista che è ancora alla direzione del Gad. Un uomo che con grandissima motivazione e capacità ha dedicato la vita al teatro, non solo in scena e nella direzione, ma anche in tutte quelle attività svolte dietro le quinte, sempre al servizio degli spettacoli e degli attori, nel puro spirito della migliore tradizione del teatro amatoriale.

La produzione dei numerosissimi spettacoli del Gad spazia dal teatro drammatico al comico, al teatro d’impegno civile. Il concorso nazionale per compagnie amatoriali dedicato a "Fabrizio Rafanelli" è giunto con grande successo alla diciassettesima edizione. E’ organizzato dall’associazione culturale Zona teatro libero con il Comune di Pistoia; con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia e con il sostegno della Fondazione Caript. Gli organizzatori ringraziano l’affezionato pubblico e quanti hanno contribuito alla realizzazione del "Rafanelli".

Piera Salvi