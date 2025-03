Il futuro dell’ippodromo Sesana: "Bene i lavori di ristrutturazione. Un gioiello per tutta la città"

Il Sesana ha segnato la storia stessa di Montecatini. E così sul futuro dell’Ippodromo e sulle vicende che hanno portato alla situazione attuale interviene anche l’ex sindaco Giuseppe Bellandi a cui va il merito di aver salvato l’ippodromo dalla chiusura nel lontano 2012. "Il mio coinvolgimento emotivo e fisico con il Sesana è ben noto ed è nato quasi mezzo secolo prima della carica di sindaco". Così esordisce Ballandi parlando della mancata riapertura del trotter ad inizio aprile.

"Voglio guardare la cosa in maniera positiva, in questi mesi ho avuto modo di parlare con i vertici Snaitech e posso garantire che c’è la volontà di riaprire i cancelli e di investire su questa struttura- prosegue l’ex primo cittadino. Da grande appassionato di questo sport sono ovviamente amareggiato dalla perdita di queste giornate primaverili ma credo che sia un sacrificio più che giustificato. Meglio aprire i cancelli a fine giugno presentando un ippodromo competitivo sul panorama nazionale che rispettare la data stabilita rattoppando qua e la la struttura. La società vuole effettuare interventi definitivi come la messa in sicurezza della balaustra della tribuna, il sistema di illuminazione ormai datato che necessita di un rimodernamento, le scuderie che in alcuni punti cascano a pezzi ed altri piccoli interventi".

Quanto all’investimento si tratta di un intervento di non poso conto, come spiega l’ex sindaco. "Si parla di un conto di circa un milione di euro e tale investimento, ci tengo a precisarlo perché personalmente lo ringrazio per l’interesse che ha sempre mostrato verso il Sesana, è stato fortemente voluto da Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. Non entro in merito sulle tempistiche perché conosco i vari passaggi tra ispettori del Masaf e la Commissione di Vigilanza e so quanto la burocrazia porti via tempo, fortunatamente le giornate di aprile e maggio sono state assegnate a Firenze quindi gli operatori hanno un ippodromo vicino dove poter correre. Per quanto riguarda i quattro convegni di giugno so che sono ancora in sospeso ma si vocifera una possibile assegnazione a Follonica". Cosa ne pensa delle ultime stagioni?

"Secondo il mio modestissimo parere l’ippodromo termale dovrebbe concentrare le poche giornate a disposizione spalmandole sui tre mesi estivi dove c’è evidentemente un riscontro maggiore. So che disputare le corse in notturna ha un costo superiore ma credo possa valerne la pena perché il Sesana in estate esplode in tutto il suo potenziale. Mi auguro che questi lavori importanti siano utili per ritrovare nelle stagioni future condizioni più adeguate a questo gioiellino in termini di giornate di corse e sovvenzioni".

Martina Nerli