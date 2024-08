Il futuro dell’agricoltura sarà in mano ai giovani. Pure in Montagna

E’ stato pubblicato il bando regionale per giovani agricoltori. Requisiti di ammissibilità: età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti); possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali, presentano un piano di sviluppo aziendale; si conformano alla definizione di "agricoltore attivo" entro 18 mesi dall’assegnazione del contributo; diventano imprenditore agricolo professionale entro la conclusione del piano di sviluppo aziendale; si insediano per la prima volta in un’azienda agricola (individuale, società di persone, di capitale o cooperativa); in qualità di capo azienda nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno; si insediano in un’azienda agricola che ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo aziendale; una dimensione economica espressa in termini di produzione standard, non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro. Le attività ammissibili comprendono l’avviamento di nuove imprese agricole da parte dei giovani agricoltori, con l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento dell’imprenditoria agricola. Per primo insediamento in qualità di capo azienda si intende alternativamente: titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione; socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente a oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività; socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione con l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. Cinque i macrocriteri di selezione: territorio, genere, settore/attività di intervento, banca della terra, certificazioni di qualità. Per insediamenti in aree montane lo stanziamento è di 70.000 euro, a fronte di un totale di 3.200.000 euro. Scadenza il 31 ottobre 2024.

Andrea Nannini