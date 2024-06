Il futuro del Consorzio: "Obiettivo rafforzamento"

L’inizio di una nuova stagione sportiva corrisponde al momento in cui si pianifica e progetta anche la nuova stagione del Consorzio Pistoia Basket City, impegnato in queste settimane a delineare l’attività che coinvolgerà tutti i consorziati nei prossimi mesi. A fare il punto è il cda al completo nelle figure del presidente Francesco Giuseppe Cioffi, del vice presidente Paolo Mati e del consigliere Marco Geri. "Nell’evento organizzato dal Consorzio per la prossima settimana all’Agriturismo Le Forri – dice Cioffi – andremo a presentare i nuovi ingressi importanti e di peso che arricchiranno la nostra grande famiglia di aziende e imprenditori. Sarà anche il momento per celebrare la fine della stagione sportiva e presentare a tutti i piani per il futuro. In primis, partendo dall’idea di un ’Consorzio Pistoia, The Basket City’, per sottolineare e rimarcare maggiormente come la forza di questo organismo sia primariamente nella rete di imprenditori e appassionati che lo costituiscono, con una capillarità che abbraccia tutta la provincia. Una rete che si rafforza e continua a crescere".

Qual è il filo che tiene insieme tante aziende del territorio? "Sono tante le cose che ci uniscono – dice Mati – Innanzitutto il piacere di stare insieme, il rispetto e la lealtà tra i soci, la capacità di generare sinergie e business, e, ovviamente, la passione per il basket".

Un Consorzio aperto, dinamico e pronto a costruire nuovi ponti e rinsaldare legami esistenti è quello che tratteggia il consigliere Geri, aprendo le porte anche a chi vorrà venire a scoprire cosa vuol dire far parte di questo gruppo di imprenditori e professionisti. "È il momento giusto per solidificare la propria presenza all’interno del Consorzio – dice Geri – così come per entrarci. Rivolgo l’invito a tutti coloro i quali fossero interessati, questa è l’ora per far parte della nostra rete. Sono numerose le aziende presenti e tante quelle che continuano ad aggiungersi e noi speriamo continui ad essere così".

Nella prossima stagione il Consorzio, nel nuovo ruolo di socio di minoranza, ha confermato l’impegno al fianco del Pistoia Basket. "Con la cessione delle quote di maggioranza del Pistoia Basket – chiarisce il presidente Cioffi – il Consorzio Pistoia Basket City ha rafforzato la propria posizione con l’obiettivo, adesso più che mai, di aumentare la propria capacità patrimoniale e finanziaria. Ora la natura del rapporto con il Pistoia Basket è cambiata ma non faremo mai mancare il nostro tifo, la nostra passione e il sostegno. Noi siamo fieri di quanto abbiamo fatto per il club e orgogliosi di essere stati una delle colonne portanti con la nostra attività costante e continuativa negli anni".

Maurizio Innocenti