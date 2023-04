Il focus di Limes "Enigma Israele. Quanto vale Gerusalemme?" Questo pomeriggio appuntamento con il direttore Caracciolo

Come si è sviluppata la crisi, da dove sono scaturite le tensioni poi sfociate in una violenta crisi politica e sociale che ha investito lo Stato ebraico e come ne uscirà il Paese all’acquietarsi della ‘tempesta’? S’intitola "Enigma Israele. Quanto vale Gerusalemme?" il pomeriggio di approfondimento fissato per oggi, ore 18, nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale organizzato da Pietro Pinna Pintor e Virtù nascente. Voce autorevole a dipanare la matassa sarà Lucio Caracciolo, direttore di Limes, rivista italiana di geopolitica, che dedica proprio il numero tre di questo 2023 alla questione israeliana in un ricco lavoro che come d’abitudine si articola in tre parti.

La prima, "La tempesta israeliana", che ripercorre genesi e sviluppi della crisi attuale, con le attuali e possibili implicazioni sugli equilibri interni e regionali; la seconda, "Topografia delle faglie e degli scontri", indaga le fratture all’origine delle tensioni che investono lo Stato ebraico e le loro recenti manifestazioni; la terza infine, "Il mondo di Israele", passa in rassegna i punti di vista esterni sul Paese e sulle sue debolezze per tentare di decifrare le ripercussioni esterne della tempesta israeliana.

Caracciolo, giornalista di consolidata esperienza, ha fondato la rivista Limes nel 1993 affermandosi nel tempo quale uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa.

Nell’occasione della conferenza di oggi verrà anche inaugurato il Limes Club Pistoia; l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Pistoia, con Generali Agenzia Pistoia Sant’Agostino e con Cartiera Capostrada.

l.m.