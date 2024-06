Il drappo di Nigro dedicato a Marino, nella chiesa della Madonna

Sarà esposto da oggi nella chiesa della Madonna dell’Umiltà, in via della Madonna, il "cencio" che sarà consegnato al rione vincitore della Giostra la sera del 25 luglio. L’opera è stata realizzata dall’artista Anna Nigro, che aveva disegnato anche quello del 2019. Al suo interno la presenza del pellegrino San Jacopo, la facciata di palazzo di Giano e il campanile della Cattedrale, mentre in primo piano i cavalli e i fantini dei quattro rioni cittadini: un drappo particolarmente apprezzato fin dall’inizio e che ha sbaragliato la concorrenza degli altri sei bozzetti che erano stati inviati alla commissione giudicante.

"L’aspetto più emozionante è avere all’interno di un mio elaborato un’opera famosissima come "Il Miracolo" di Marino Marini" ha detto Anna Nigro.

Il drappo o "cencio" realizzato da Anna Nigro resterà esposto all’interno della chiesa della Madonna dell’Umiltà per tutta la prima parte dei festeggiamenti dedicati a San Jacopo e, in particolare, fino al 16 luglio, giorno in cui, come da tradizione, si procederà con la cerimonia della vestizione di San Jacopo. Da quel momento l’opera traslocherà all’interno della Cattedrale di San Zeno, fino alla sera della corsa della Giostra dell’Orso, al termine della quale sarà donata al vincitore.