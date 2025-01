Il difensore d’area che mancava. Estra, Cooke alza i giri del motore

Derek Cooke è stato regolarmente tesserato e domenica potrà scendere in campo contro Trieste. Gasper Okorn potrà avere a disposizione un vero centro, un giocatore che potrebbe e speriamo che sia così cambiare lo scacchiere biancorosso dando una nuova vita alla difesa della squadra. Cooke lo scorso campionato ha vestito la maglia di Trento con cui ha chiuso la stagione con 5.8 punti e 5 rimbalzi di media a partita in 16 minuti di utilizzo. Il lungo americano si è poi dimostrato un fattore nelle serie play off contro Milano facendo segnare 9.8 punti di media in 21 minuti di utilizzo con l’82 per cento da 2 punti. Un giocatore forte fisicamente, dotato di grande atletismo e che in campo dà sempre il massimo. Il profilo giusto per Pistoia che proprio in difesa ha bisogno di grande solidità e di qualcuno in grado di proteggere l’area. "Derek è innanzitutto un’ottima persona – dice l’ex biancorosso Fabio Bongi attualmente vice allenatore di Trento –, è un ragazzo strepitoso dentro e fuori dal campo, un generoso, combattivo e se sente la fiducia e si trova bene dentro il contesto dà tutto in campo".

Bongi conosce molto bene Cooke per averlo allenato nella passata stagione ed è sicuro che possa rappresentare il tassello giusto per il posto che mancava a patto che riesca a trovare l’ambiente giusto in cui poter lavorare. "Derek è un giocatore sicuramente molto fisico – prosegue Bongi – ama giocare sopra il ferro, stoppare e schiacciare, la sua dote migliore è quella di saper proteggere l’area, è un grande professionista, uno che cura molto il suo corpo. Derek ha anche una buona visione di gioco e sa passare bene la palla però per rendere al massimo deve avere dei riferimenti precisi, idee chiare e capire bene il ruolo che deve svolgere. Lo scorso anno dopo una buona stagione nei play off esplose decisamente tanto che gara 1 giocata a Milano siamo riusciti a vincerla grazie a lui. Rappresenta sicuramente il tassello mancante che va a colmare il buco sotto canestro ma bisogna che ci sia il contesto giusto per poterlo far rendere al massimo".

Il mercato di Pistoia potrebbe non essere finito con l’arrivo di Cooke visto che dei rumors parlano di un interessamento per Stefano Gentile che sembra essere in uscita da Trapani. Le richieste per il giocatore sono arrivate, fra cui anche quella di Pistoia. Gentile in questa stagione ha giocato 8.9 minuti di media realizzando 1,6 punti in 14 presenze a referto. L’eventuale entrata di un italiano comporterà un’uscita. E su questo fronte il candidato potrebbe essere Saccaggi, cercato in A2 da Orzinuovi.

Maurizio Innocenti