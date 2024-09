Il cuore grande di Totò Schillaci. In prima linea per Montecatini

"Montecatini e la Valdinievole mi hanno adottato". Lo diceva spesso Totò Schillaci, scherzando sulla frequenza con la quale arrivavano uno dopo l’altro gli inviti a presenziare a eventi e feste di natura benefica. L’ultimo a Pieve a Nievole, al Cristal, l’8 giugno scorso con un sosia di Renato Zero, a una serata presentata da Alessandro Martini e trasmessa da Televisium. Lo aveva portato Nicola Stagi, grande amico di Totò, residente in Valdinievole specializzato nell’organizzazione di serate e spettacoli di livello nazionale. "Totò non di tirava mai indietro - racconta Martini - aveva il cuore grande. Negli ultimi anni abbiamo organizzato diverse cose insieme. Venerdì prossimo, sempre al Cristal, avrebbe dovuto svolgersi una festa a scopo benefico con Stefano Tacconi. Ma il dolore per la scomparsa di Totò è immenso. Abbiamo rimandato tutto". Schillaci amava Montecatini da sempre. Martini lo aveva invitato a partecipare a una festa che si terrà la settimana prossima per celebrare i 100 mila follower di Televisium. "Aveva promesso di venire - spiega Martini - purtroppo poi è stato ricoverato in ospedale".

Il 2 settembre 2020, in piena emergenza Covid, l’eroe di Italia 90 era venuto in piazza del Popolo per suggellare l’amicizia nata con Luca Baroncini. E gli aveva regalato una maglia del mitico mondiale 1990. Un regalo personale che Baroncini aveva condiviso per un periodo con i cittadini, tenendolo esposto. Una piazza gremita, tutti con la mascherina. Un gesto che arrivava al termine di una serie di iniziative benefiche di solidarietà.

"Mi sento a casa - aveva detto Totò in quell’occasione - qua si mangia e si sta bene". Poi aveva ringraziato per il dono delle cialde: "Le conosco, sono buonissime". Baroncini, aveva commentato le immagini di Italia 90: "I video hanno la forza di portarci indietro nel tempo e anche se vediamo qualcosa che non c’è più è come se potesse restare con noi per sempre". E’ quello che proviamo oggi guardando le immagini di Totò in piazza del Popolo. Un mese prima, a luglio 2020, era venuto per consegnare un’offerta alla Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese, scelta nei giorni della pandemia per il compito del trasporto degli ammalati ai centri specializzati e di terapia intensiva. E aveva portato l’assegno al Bar Condicio. Schillaci, oltre alla sua offerta, aveva donato anche maglie originali autografate della Nazionale e della Juventus che sono state messe poi all’asta per beneficenza.

Giovanna La Porta