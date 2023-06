Il cuore grande degli aglianesi per la Romagna

Consegnato martedì all’Auser di Ravenna il primo carico di aiuti per le popolazioni colpite dalle disastrose alluvioni e frane in Emilia-Romagna. Beni di prima necessità che sono stati raccolti nelle sedi Auser di Agliana, Quarrata e Montale e poi portati direttamente sul posto dall’Auser di Agliana, tramite la presidente Patrizia Esposito e il segretario Lauro Bartolini, su un Doblò messo a disposizione dal comune di Agliana, che ha dato il patrocinio all’iniziativa di solidarietà. L’automezzo è partito carico di pale, scope, guanti, stivali, mascherine, stracci e diverse scatole piene di disinfettanti, carta igienica, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e confezioni di acqua. L’Auser di Agliana si è messa in contatto con la presidente Auser della provincia di Ravenna, Mirella Rossi, coordinandosi anche per portare direttamente gli aiuti al punto di raccolta a Lugo. "Un grazie davvero di cuore per la vicinanza e la solidarietà concreta che ci mostrate", sono le parole della presidente Auser di Ravenna. Patrizia Esposito e Lauro Bartolini sono rientrati ad Agliana con una lista dei materiali che ancora servono nel ravennate: carriole, prolunghe elettriche, prese schuko, kit mocio e secchio, detersivi per lavatrice, detersivo per wc, spugne, insetticida anti zanzare e spray contro scarafaggi, carta igienica carta da cucina e rotoloni, sale, zucchero, pasta, passata di pomodoro, biscotti. La raccolta continua nelle sedi Auser. Questi gli orari. Agliana, via Roma 38, tutti i giovedì dalle 15 alle 18, oppure telefonare a Patrizia Esposito: 338.5411650. Quarrata, via Fermi 32, tutti i giovedì dalle 16 alle 18 oppure telefonare a Umberto Negrin: 333.4104627. Montale, via Rodari 2, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, o telefonare a Franco Pessuti: 342.7720243. Piera Salvi