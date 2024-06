Il CQS rinforza la difesa con Tredici

In Prima categoria prosegue il Quarrata del nuovo direttore sportivo Elio Menna che ha praticamente definito quasi tutta la rosa che avrà a disposizione coach Diodato per tentare l’assalto alla promozione. E c’è una novità anche per quanto riguarda le giovanili: Federico Ruini sarà infatti il nuovo allenatore degli Juniores regionali. Scendendo in Seconda categoria, il CQS Pistoia ha ingaggiato il difensore Samuele Tredici, proveniente dall’Academy Porcari. Avanti con la Seconda dove il Pistoia Nord è senz’altro fra le formazioni più attive sul mercato: è stato annunciato l’innesto dell’esterno sinistro Leonardo Marcantoni (nella foto), con Lorenzo Villani e Justin Poli promossi dalla Juniores. In casa Montalbano Cecina è invece tempo di conferme: i dirigenti hanno ufficializzato in un colpo solo la permanenza dei giocatori Luca Borselli, Francesco Lassi, Thomas Capodieci e Christian Niccoletti. Chiusura con la Terza categoria, con il Cerbaia che ha già presentato il nuovo direttore sportivo Alessio Lustri. A breve sarà reso noto anche il nome del nuovo allenatore, che prenderà il posto di Alessandro Ricci.

Giovanni Fiorentino